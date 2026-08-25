PF desarticula esquema de tráfico de drogas com destino à Europa

A Polícia Federal (PF) realizou uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas. A ação teve como foco um grupo que enviava entorpecentes para diferentes estados brasileiros e, principalmente, para países da Europa.
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Durante a ação, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em múltiplos endereços ligados aos investigados. A operação mobilizou um grande efetivo policial para coletar provas e aprofundar as investigações sobre a estrutura e o funcionamento do esquema.
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Como o esquema funcionava
As apurações da PF indicam a existência de uma estrutura logística bem definida, responsável por todas as etapas do crime. O grupo cuidava desde a aquisição e o armazenamento da droga até a sua distribuição nos mercados nacional e internacional.
O método principal utilizado pela organização era o aliciamento de pessoas para realizar o transporte físico do material. Conhecidas como "mulas", elas eram recrutadas para levar os entorpecentes de forma oculta em bagagens ou junto ao corpo, em viagens para outros estados e, principalmente, para o continente europeu.
Próximos passos da investigação
Todo o material apreendido durante as buscas, como documentos, celulares e outros dispositivos eletrônicos, passará por uma análise detalhada. As informações coletadas poderão revelar novos integrantes, detalhar a rota do tráfico e fornecer mais subsídios para o inquérito policial.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.