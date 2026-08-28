MPF e Receita Federal apuram fraude de R$ 5 bilhões em sites de apostas

Agentes do MPF e da Receita Federal em ação conjunta na Operação Jogo de Sombras contra fraudes no setor de apostas - (crédito: Divulgação/MPF)

O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram a operação Jogo de Sombras nesta sexta-feira (28/8) para investigar crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro no setor de apostas, conhecidas como bets.

A ação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF, cumpre seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP). A Justiça também determinou a apreensão de bens e valores dos investigados.

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Participam da operação 10 procuradores da República, policiais do MPF, peritos e 28 servidores da Receita Federal. O foco é um grupo empresarial que explora uma plataforma de apostas esportivas e teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025.

As apurações indicam que as irregularidades tributárias e financeiras ocorreram tanto antes quanto depois da regulamentação do setor no Brasil.

Investigações

Segundo os investigadores, o grupo teria criado uma empresa de fachada em Curaçao para simular que a operação da plataforma ocorria fora do país antes da regulamentação. Contudo, empresas nacionais ligadas ao grupo seriam as verdadeiras responsáveis pelas atividades no Brasil.

Foram identificados indícios do uso de instituições de pagamento e operações financeiras estruturadas para movimentar recursos entre o Brasil e o exterior. Parte desses valores retornava ao país como pagamentos por serviços, um possível mecanismo para repatriar o dinheiro.

As apurações também revelaram o uso de contas "bolsão" em fintechs para dificultar o rastreamento dos recursos e a identificação dos beneficiários finais.

Embora o grupo tenha obtido autorização para atuar a partir de 2025, há indícios de que a exploração da atividade já ocorria no país sem autorização e sem o pagamento de tributos. A investigação também apura se os recursos usados para pagar a outorga da licença vieram dessas atividades anteriores à regulamentação.

Supostas irregularidades após a regulamentação

As investigações apontam que, mesmo após o novo marco regulatório, parte das estruturas anteriores foi adaptada para continuar viabilizando a sonegação fiscal. Entre os fatos apurados está a declaração de despesas supostamente fictícias para reduzir indevidamente os tributos devidos a partir do ano-calendário de 2025.

Atuação conjunta

Esta é a segunda grande operação conjunta da Receita Federal e do MPF contra irregularidades no mercado de bets. Em 13 de agosto, a "Operação Arena" cumpriu 17 mandados em cinco estados, com uma ordem judicial para apreensão de até R$ 1 bilhão.

Com as informações reunidas, serão aprofundadas as análises dos fluxos financeiros, da origem dos recursos e da identificação dos beneficiários das operações para a adoção das medidas tributárias e penais cabíveis.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.