Quina, Lotofácil, Lotomania, Dupla Sena, Super Sete e mais: resultados desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (28/8), seis loterias: os concursos nº 7104 da Quina; o nº 3774 da Lotofácil, o nº 2969 da Lotomania, o nº 3002 da Dupla Sena, o n° 892 do Super Sete o nº 1284 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A Quina, com prêmio previsto de R$ 4.172.991,48, teve os seguintes números sorteados: 66-75-61-51-07.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2.000.000,00 para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 04-14-12-09-06-01-05-15-16-07-03-19-24-23-18.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 1.348.427,18, a Lotomania apresentou os seguintes números: 99-62-25-70-21-68-15-86-00-38-84-13-90-55-56-75-58-47-40-57.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 19-27-41-06-22-46 no primeiro sorteio; 28-11-13-25-07-12 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 2.330.346,34 no primeiro sorteio e R$ 56.138,64 no segundo.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Super Sete

Com prêmio previsto de R$ 6.500.000,00, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 1

Coluna 2: 8

Coluna 3: 6

Coluna 4: 5

Coluna 5: 7

Coluna 6: 2

Coluna 7: 0

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 1.800.000,00, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 05-04-22-25-30-14-08. O mês da sorte é Abril.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Assista: