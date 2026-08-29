Adolescente tem traumatismo craniano ao ser espancada na saída da escola em MG

A PM realizou buscas em três endereços com o objetivo de localizar a autora das agressões, sendo três em Nova Lima e um em Raposos - (crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Uma adolescente de 12 anos sofreu traumatismo craniano ao ser espancada na saída da escola por uma mulher de 20, nessa sexta-feira (28/8), em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Segundo informações da Polícia Militar, ao chegar no local, os militares viram o estado grave em que a menina se encontrava e a levaram para atendimento médico no Hospital Nossa Senhora de Lourdes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Turista de 39 anos morre após ser atingida por raio em praia de Santa Catarina



Enquanto a menina estava sendo atendida, a PM entrou em contato com a diretoria da escola que informou que a vítima havia se desentendido com outro aluno, de 11 anos, por conta de uma brincadeira chamada “mão negra”.

Na saída da escola, a jovem de 20 anos, que se apresentou como irmã do aluno de 11 anos, tomou conhecimento do desentendimento e partiu para cima da adolescente desferindo socos e chutes. Duas colaboradoras da escola intervieram e levaram a vítima para dentro da escola.

A menina teve ferimentos no rosto, na cabeça e no corpo. Ela permaneceu internada para realização de exames a fim de verificar a extensão dos danos. O conselho tutelar de Nova Lima acompanhou o atendimento à adolescente.

A PM realizou buscas em três endereços com o objetivo de localizar a autora das agressões, sendo três em Nova Lima e um em Raposos. Um dos endereços em Nova Lima, que pertence à sogra da suspeita, foi o último lugar onde ela foi vista.

De acordo com a sogra, a suspeita aparentava estar agitada, pegou a filha e afirmou que iria para Ribeirão das Neves. Ela pediu um carro por aplicativo e, até o momento, não foi localizada.

Ao Estado de Minas, a Polícia Civil (PCMG) informou que instaurou procedimento para apurar os fatos. Não houve conduzido à delegacia, até o momento.