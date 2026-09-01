Campanha de multivacinação termina nesta terça-feira em todo o país

No Dia D, realizado em 22 de agosto, mais de 1 milhão de doses foram aplicadas - (crédito: Ministério da Saúde / Júlia Prado )

A Campanha Nacional de Multivacinação, mobilização do Ministério da Saúde, termina nesta terça-feira (1º/9). Segundo a pasta, mais de 8 milhões de doses foram aplicadas em todo o país. A ação, realizada em conjunto com as secretarias de Saúde dos estados e municípios, ampliou o acesso à vacinação e incentivou pais e responsáveis a verificarem a situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Somente em 2026, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 198 milhões de doses de vacinas em todo o país. No Dia D, realizado em 22 de agosto, mais de 1 milhão de doses foram aplicadas.

O fim da campanha não significa que não haverá mais oferta de imunizantes. As vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação permanecem disponíveis regularmente no SUS, nos pontos de vacinação organizados pelos estados e municípios.

“Pais e responsáveis ainda podem aproveitar o último dia da mobilização para procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para atualizar o Calendário Vacinal. A vacinação é feita de acordo com o histórico de cada criança ou adolescente: após a avaliação da caderneta, os profissionais de saúde identificam quais vacinas são necessárias para iniciar, completar ou atualizar o esquema recomendado”, informou a pasta.

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Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação protege contra diversas doenças, entre elas formas graves de tuberculose, hepatites A e B, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, rotavírus, pneumonias e meningites causadas por pneumococos e meningococos, influenza, covid-19, febre amarela, sarampo, caxumba, rubéola, varicela, infecções pelo HPV e dengue.

A campanha contempla os imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação, aplicados conforme a idade e a situação vacinal de cada pessoa:

BCG;

hepatite B recombinante;

Penta (DTP/Hib/HB);

pólio inativada VIP;

rotavírus humano;

pneumo 10-v e 20-v;

meningo C;

influenza;

covid-19;

febre amarela;

meningo ACWY;

tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola);

varicela;

DTP;

hepatite A;

pneumo 23-v;

dT;

HPV 4;

dengue tetravalente.

*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves