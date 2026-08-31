Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete e Lotomania: resultados desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (31/8), cinco loterias: os concursos 7106 da Quina, o 3776 da Lotofácil, o 2970 da Lotomania, 3003 da Dupla-Sena e o 893 da Super Sete. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Aguarde. Os resultados dos sorteios serão publicados em instantes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Quina
A Quina, com prêmio previsto de R$ 10,1 milhões, teve os seguintes números sorteados: 18-23-34-49-69.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina
Lotofácil
A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03-05-07-08-10-14-16-17-18-19-20-21-23-24-25.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil
Lotomania
Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 07-11-15-16-17-19-28-32-37-39-44-66-70-72-80-82-85-87-92-96.
A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania
Dupla-Sena
A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 09-11-19-34-36-44 no primeiro sorteio; 03-19-22-38-39-45 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 2,5 milhões no primeiro sorteio; e R$ 55,8 mil no segundo.
A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/duplasena
Super Sete
Com prêmio previsto de R$ 6,7 milhões, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:
Coluna 1: 7
Coluna 2: 3
Coluna 3: 8
Coluna 4: 5
Coluna 5: 0
Coluna 6: 4
Coluna 7: 7
A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete
Saiba Mais