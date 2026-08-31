Granizo atinge 1.900 casas e cancela aulas no Rio Grande do Sul

Até o momento, 49 cidades foram afetadas pelo temporal, que deixou ao menos 70 pessoas desalojadas, sete feridas e duas mortas desde a última sexta-feira - (crédito: Reprodução/Instagram/Prefeitura de Constantina)

Um forte temporal de granizo atingiu o norte do Rio Grande do Sul na madrugada desta segunda-feira (31/8), danificando 290 residências, 250 delas somente em Iraí. Desde sexta-feira, 28, os temporais já causaram danos em mais de 1,9 mil imóveis, conforme relatório da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. A aproximação de um ciclone deve derrubar as temperaturas e levar mais chuva, segundo o Inmet.

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A Defesa Civil havia emitido um alerta de fortes tempestades, com possibilidade de granizo, para a região norte do Estado entre sexta-feira (28), e terça-feira (1º/9). Até o momento, 49 cidades foram afetadas pelo temporal, que deixou ao menos 70 pessoas desalojadas, sete feridas e duas mortas desde a última sexta-feira.

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Na cidade de Três Palmeiras, 639 residências foram atingidas nas áreas urbana e rural, três escolas foram afetadas com aulas canceladas e três pessoas ficaram feridas.

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Em Liberato Salzano, foram 350 residências afetadas e duas pessoas feridas. Já em Quaraí, 287 residências foram atingidas, sem registro de feridos.

Segundo a Defesa Civil, os municípios com os ventos mais fortes foram:

Rolante: 78,5 km/h;

Planalto: 67,6 km/h;

Porto Alegre: 61,1 km/h;

Pinheiro Machado: 56,3 km/h;

Sertão Santana: 56,2 km/h.

Ciclone Extratropical

Segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), logo no início de setembro um ciclone extratropical favorece a formação de áreas de instabilidade e aumenta a possibilidade de pancadas de chuva. O sistema também contribui para a entrada de uma massa de ar frio e seco, provocando queda nas temperaturas a partir de quarta-feira, 2.

O Inmet emitiu um alerta vermelho de grande perigo para o norte do Rio Grande do Sul e grande parte de Santa Catarina, que deve durar até o final desta segunda-feira, 31.

Segundo o instituto, são esperados acumulados de chuva de até 100 milímetros por dia, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo.