Com nova rota, Latam se prepara para operar aeronaves da Embraer

A medida faz parte de uma ampla estratégia de expansão da malha aérea nacional da Latam - (crédito: Divulgação/Latam)

A Latam inaugurou nessa quarta-feira (2/3) a nova rota direta entre Brasília e São José do Rio Preto (SP). A novidade marca um passo importante para a companhia, que se prepara para operar o trecho com o novo e mais eficiente jato Embraer E195-E2 a partir de dezembro deste ano.

Inicialmente, a operação conta com três voos semanais. A partir de 25 de outubro de 2024, a frequência se tornará diária, ampliando a conectividade do interior paulista com a capital federal, um dos principais centros de conexão da empresa no país. A medida faz parte de uma ampla estratégia de expansão da malha aérea nacional da Latam.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

A chegada dos jatos da Embraer

A partir de 21 de dezembro, o Embraer E195-E2 assume a rota. A aeronave, que será incorporada à frota da Latam no último trimestre de 2026, tem capacidade para 136 passageiros, distribuídos em uma configuração de assentos 2-2.

Os viajantes terão à disposição cabines Premium Economy e Economy. O avião também oferece Wi-Fi gratuito para clientes do programa LATAM Pass, portas USB-C em todas as poltronas e acesso à plataforma de entretenimento a bordo.

A introdução do E195-E2 faz parte do que a companhia considera o maior ciclo de expansão da história no Brasil. O modelo é considerado ideal para ampliar a conectividade regional, atendendo a mercados de diferentes portes com maior eficiência.

Confira como fica a operação do voo

A nova rota entre Brasília e São José do Rio Preto terá horários ajustados conforme a frequência aumentar. Veja os detalhes abaixo.

De 2 de setembro a 24 de outubro (três voos semanais): Quartas-feiras: Decola de Brasília às 9h30 e pousa em São José do Rio Preto às 10h40. O voo de volta parte às 11h25, com chegada à capital federal às 12h30. Sábados: Decola de Brasília às 8h55 e pousa em São José do Rio Preto às 10h. O retorno decola às 10h40, com chegada a Brasília às 11h45. Domingos: Decola de Brasília às 10h40 e pousa em São José do Rio Preto às 11h50. O voo de volta parte às 12h40, com chegada às 13h45.

A partir de 25 de outubro (voos diários): Brasília (BSB) – São José do Rio Preto (SJP): decolagem às 8h30, pouso às 9h45. São José do Rio Preto (SJP) – Brasília (BSB): decolagem às 10h25, pouso às 11h40.



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.