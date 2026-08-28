Latam anuncia novas rotas para o Chile e destinos de verão no Brasil

Latam Airlines anuncia a expansão de sua malha aérea com novos destinos internacionais e regionais para a alta temporada - (crédito: Divulgação/Latam)

A Latam Airlines Brasil anunciou, nesta sexta-feira (28/8), uma nova rota internacional e três voos regionais sazonais. O destino no exterior será um voo de Salvador para Santiago, no Chile, enquanto os trechos domésticos visam atender a demanda do verão no país.

A operação entre a capital baiana e Santiago começará em 3 de janeiro de 2027. Inicialmente, a rota terá três voos semanais durante a alta temporada. A partir de março, a frequência será ajustada para um voo por semana. As viagens serão realizadas com aeronaves da família Airbus A320.

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Novos voos para a alta temporada

Para atender ao aumento da procura por viagens no verão brasileiro, a companhia terá novos voos a partir de dezembro. Serão criadas rotas diretas de Goiânia para Maceió e Fortaleza, ambas com cinco voos semanais.

A empresa também adicionará uma nova frequência do Rio de Janeiro, com saída do aeroporto do Galeão, para Maceió. O objetivo é reforçar a malha aérea para os destinos mais procurados durante o período.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.