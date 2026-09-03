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LOTERIAS

Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo - (crédito: Reprodução/YouTube)
Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo - (crédito: Reprodução/YouTube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (3/9), cinco loterias: os concursos 3053 da Mega-Sena; o 3779 da Lotofácil; o 7109 da Quina; o 2437 da Timemania e o 1289 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

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Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 40,1 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 01-13-25-35-39-51. A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03-04-05-07-08-10-11-13-14-16-17-19-23-24-25.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 13,6 milhões, teve os seguintes números sorteados: 27-30-61-66-70.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 11,7 milhões apresentou o seguinte resultado: 10-21-26-30-33-51-66. O time do coração é o 01-ABC/RN.
A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/timemania

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 250 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01-03-06-08-20-26-30. O mês da sorte é 02-fevereiro.
A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.
http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 03/09/2026 21:07 / atualizado em 03/09/2026 21:17
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