Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo - (crédito: Reprodução/YouTube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (3/9), cinco loterias: os concursos 3053 da Mega-Sena; o 3779 da Lotofácil; o 7109 da Quina; o 2437 da Timemania e o 1289 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 40,1 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 01-13-25-35-39-51. A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/megasena

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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03-04-05-07-08-10-11-13-14-16-17-19-23-24-25.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 13,6 milhões, teve os seguintes números sorteados: 27-30-61-66-70.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 11,7 milhões apresentou o seguinte resultado: 10-21-26-30-33-51-66. O time do coração é o 01-ABC/RN.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/timemania

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 250 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01-03-06-08-20-26-30. O mês da sorte é 02-fevereiro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/diadesorte