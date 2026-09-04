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SÃO PAULO

Loja de luxo de SP acusada de golpe em noivas é alvo de ação de despejo

Ateliê My Vintage Dress deixou noivas sem vestidos às vésperas das respectivas festas de casamento

Loja de vestidos de casamento My Vintage Dress, em São Paulo - (crédito: Reprodução / Google Maps)
Loja de vestidos de casamento My Vintage Dress, em São Paulo - (crédito: Reprodução / Google Maps)

O ateliê My Vintage Dress, que deixou noivas sem os vestidos às vésperas das festas de casamento, é alvo de uma ação de despejo por não pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de um imóvel alugado em Alto de Pinheiros, bairro nobre da zona oeste de São Paulo.

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O advogado Sérgio Paulo Livovschi, que representa o espólio do proprietário do imóvel, entrou com uma ação de despejo na quinta-feira (3/9), após os débitos de IPTU chegarem a pouco mais de R$ 41 mil.

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Procurada, a My Vintage Dress não retornou à tentativa de contato do Estadão. O espaço segue aberto.

Na petição inicial, à qual o Estadão teve acesso, o advogado informou que a loja alugou o imóvel localizado na Avenida Fonseca Rodrigues pelo valor mensal de R$ 60 mil, por 48 meses, com início em 16 de março.

Devido à carência concedida para obras de adaptação do imóvel, o primeiro aluguel deveria ser pago somente em setembro. Por outro lado, o IPTU, no valor de R$ 7.506,94 mensais, deveria ser pago pela loja a partir de abril.

No entanto, a My Vintage Dress não pagou nenhuma das parcelas do imposto entre abril e agosto. Segundo o documento, com o acréscimo da multa contratual de 10%, a dívida está em R$ 41.288,17. Caso o aluguel não seja pago até sábado (5/9), o valor será incluído no débito da empresa.

O advogado solicitou que, caso a dívida não seja paga dentro do prazo legal, o contrato de locação seja rescindido e a empresa seja despejada, além de condenada a pagar os débitos já vencidos, os aluguéis e encargos que forem vencendo durante o processo e a multa prevista no contrato, equivalente a três meses de aluguel, mas proporcional ao período que ainda falta para terminar o contrato, estimada no documento em R$ 161.250.

Entenda o caso

Clientes do ateliê foram ao estabelecimento na terça-feira (1º/9), em busca de vestidos após serem informadas sobre problemas na empresa. Segundo relatos de uma das noivas, a loja não entregou o vestido comprado e deixou de retornar as mensagens às vésperas do casamento.

Letícia Queiroz relatou dificuldades para retirar o vestido. Após ter a retirada cancelada na segunda-feira (31/8), e não conseguir contato com a empresa, ela foi até a loja.

Nas redes sociais, ela compartilhou as tentativas frustradas de contato com a loja nos últimos dias e também detalhes da experiência durante os primeiros atendimentos. Segundo a noiva, a loja cogitou agendar a entrega do vestido para uma data posterior ao dia do casamento.

Na quarta-feira (2/9), a My Vintage Dress afirmou que enfrentou problemas devido ao "volume excepcional de pedidos e desafios na produção".

"Diante de um período de volume excepcional de pedidos e desafios na produção, decidimos fechar temporariamente a loja para novas vendas, concentrando todos os esforços nas clientes que já possuem pedidos em andamento", afirmou nas redes sociais.

Segundo a empresa, na segunda-feira, 31, mais de 50 pessoas entraram na loja sem autorização e levaram alguns vestidos. "Por isso, nossa equipe decidiu retirar alguns vestidos do local por segurança. As imagens da loja vazia foram posteriormente divulgadas como se significassem o encerramento das atividades."

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) afirmou que o caso é investigado pelo 14º Distrito Policial, de Pinheiros, para apurar eventual prática de estelionato ou outros crimes.

"A unidade realiza oitivas, acompanha possíveis novos registros e mantém contato com outras delegacias e departamentos policiais para o compartilhamento de informações e o aprofundamento das investigações", afirmou a pasta. "As diligências prosseguem para o completo esclarecimento dos fatos e eventual responsabilização dos envolvidos."

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 04/09/2026 14:28
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