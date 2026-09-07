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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro promete indicar 5 ministros ao STF porque Moraes 'vai cair'

Candidato diz que terá mais uma indicação e chamou Moraes de 'laranja podre'

(Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP) - (crédito: AFP)
(Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP) - (crédito: AFP)

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que indicará cinco ministros ao Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que "Alexandre de Moraes vai cair". A declaração foi dada durante o ato na Avenida Paulista contra o presidente Lula e contra Moraes.

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"Vou indicar cinco ministros para o Supremo Tribunal Federal, porque Alexandre de Moraes vai cair. E vou indicar pro Supremo Tribunal Federal homens e mulheres que sejam contra o aborto, contra as drogas, contra ideologia de gênero nas escolas, que respeitem a Constituição, que não persigam adversários políticos e que ajudem a resgatar a credibilidade do Supremo. Porque eu vou trabalhar, pessoal, para resgatar a credibilidade do Judiciário brasileiro", disse o senador.

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Flávio ainda chamou Moraes de "laranja podre" e disse que "quem vota em Lula está votando em Alexandre de Moraes".

"Nós temos que proteger o STF de Alexandre de Moraes. Aquela laranja podre não pode contaminar toda a Corte. O Supremo não é Alexandre de Moraes. O Judiciário não é Alexandre de Moraes. A magistratura não é Alexandre de Morais. E eu quero contar com cada um de vocês para vencer essas eleições no primeiro turno, para no dia 4 de outubro, daqui a 27 dias, nós podermos dar um grito de liberdade para o nosso Brasil. Eu quero ser o libertador da pátria e eu tenho tudo que eu preciso", garantiu aos apoiadores presentes no ato.

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Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 07/09/2026 17:08 / atualizado em 07/09/2026 17:11
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