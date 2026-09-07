Morre Vovó Elma, influenciadora de 103 anos

A influenciadora digital celebrou o aniversário de 103 anos no domingo (6/9), um dia antes da morte - (crédito: Reprodução/Instagram/Vovó Elma)

A influenciadora digital conhecida como Vovó Elma morreu nesta segunda-feira (7/9), aos 103 anos. A morte foi comunicada por meio de uma publicação do perfil oficial nas redes sociais, administrado pelo neto. A conta reúne mais de 144 mil seguidores.

Na mensagem de despedida, o neto relembrou a avó como principal inspiração e destacou o impacto que ela teve na vida das pessoas que a acompanhavam.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Hoje, eu me despeço, com o coração profundamente apertado, da minha maior inspiração. Minha florzinha descansou, deixando em mim e em todos que tiveram a felicidade de conhecê-la um legado imenso de amor, carinho, doçura e alegria. Ainda é difícil acreditar que não ouvirei sua voz, não verei seu sorriso e não sentirei sua presença como antes. Mas tudo continuará vivo nas minhas lembranças e no coração de cada pessoa que ela tocou", escreveu.

Vovó Elma havia completado 103 anos

O aniversário de 103 anos foi celebrado por Vovó Elma no domingo (6/9), um dia antes da morte. Na semana anterior, o responsável pela administração de seu perfil havia informado aos seguidores que ela enfrentava um período delicado de saúde e pediu orações.

Em uma das publicações feitas durante esse período, o administrador destacou o carinho construído entre a influenciadora e o público ao longo dos anos, inclusive entre pessoas que nunca tiveram contato presencial com ela.

"Talvez você nunca consiga imaginar quantas vidas você tocou. Quantas pessoas sorriem quando ouvem seu nome. Quantas pessoas aprenderam a te amar mesmo sem nunca terem te conhecido pessoalmente", disse em uma das publicações.



Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Cantinho da Elma (@cantinhodaelma)

Conteúdo era voltado ao cotidiano

Vovó Elma ganhou espaço nas redes sociais ao compartilhar registros de situações simples do dia a dia. Entre os conteúdos publicados estavam vídeos em que preparava receitas, mostrava presentes recebidos e aparecia ao lado de familiares.

A rotina compartilhada com os seguidores ajudou a aproximar o público da influenciadora, que mantinha no perfil registros de momentos vividos com a família e de atividades cotidianas.