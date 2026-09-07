Mulher é estuprada e morta após homem a levar para terreno baldio em GO

Maria Regina Costa, de 61 anos, foi encontrada morta em um terreno baldio em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, ela foi estuprada e morta após ser levada para o local por um homem que conheceu na noite anterior.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com o delegado André Fernandes, Maria Regina estava a poucos metros de casa quando foi abordada pelo suspeito. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o homem se aproxima dela e a leva para dentro do terreno.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo a investigação, Maria Regina foi agredida e sofreu violência sexual durante o periodo em que estava no terreno. Ela foi encontrada seminua e já sem vida, a Policia Civil registrou o caso como flagrante de feminicidio e estupro.
Após o crime, o suspeito deixou o local. Segundo o delegado, uma força tarefa entre as polícias Civil e Militar analisou as imagens da câmera de segurança e conseguiu identificar o homem como Gilberto Pessoa Limeira.
Ele foi localizado em uma distribuidora da cidade, onde fazia consumo de bebida alcoólica. Segundo a polícia, ele tentou se passar pelo irmão durante a abordagem, mas foi identificado. O irmão do suspeito relatou à polícia que Gilberto chegou em casa assustado dizendo que havia feito uma “besteira”.
Ele apresentava marcas de arranhões pelo corpo, que teriam sido provocadas por Maria Regina enquanto ela tentava se defender. Após a prisão, a Polícia Civil descobriu que Gilberto já havia sido condenado por feminicídio no estado do Pará.
Saiba Mais
- Brasil Janja usa vestido de R$ 2,3 mil de marca brasileira no 7 de Setembro
- Brasil Mulher de PM é encontrada morta com tiro na cabeça com arma do marido
- Brasil Dia da independência do Brasil: a mulher que assinou separação de Portugal e foi a primeira a governar o país
- Brasil Por que o Brasil continuou um só enquanto a América espanhola se dividiu em vários países?
- Brasil Como o Dia da Independência apagou a memória da luta negra por independência e abolição
- Brasil Malária se concentra na Amazônia e expõe desigualdades de saúde
- Brasil Neve chega ao Rio Grande do Sul e pinta de branco a Serra Gaúcha
- Brasil Esposa de Lito, Mila Seidl nega privilégio em acesso a remédio experimental
- Brasil Governo reforça prevenção e investe R$ 1,3 bilhão contra El Niño
- Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 48 milhões neste domingo (6/9)