Mulher é estuprada e morta após homem a levar para terreno baldio em GO

Homem é preso suspeito de estuprar e matar mulher em Nerópolis - (crédito: Reprodução/TV Anhanguera )

Maria Regina Costa, de 61 anos, foi encontrada morta em um terreno baldio em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, ela foi estuprada e morta após ser levada para o local por um homem que conheceu na noite anterior.

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De acordo com o delegado André Fernandes, Maria Regina estava a poucos metros de casa quando foi abordada pelo suspeito. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o homem se aproxima dela e a leva para dentro do terreno.

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Segundo a investigação, Maria Regina foi agredida e sofreu violência sexual durante o periodo em que estava no terreno. Ela foi encontrada seminua e já sem vida, a Policia Civil registrou o caso como flagrante de feminicidio e estupro.

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Após o crime, o suspeito deixou o local. Segundo o delegado, uma força tarefa entre as polícias Civil e Militar analisou as imagens da câmera de segurança e conseguiu identificar o homem como Gilberto Pessoa Limeira.

Ele foi localizado em uma distribuidora da cidade, onde fazia consumo de bebida alcoólica. Segundo a polícia, ele tentou se passar pelo irmão durante a abordagem, mas foi identificado. O irmão do suspeito relatou à polícia que Gilberto chegou em casa assustado dizendo que havia feito uma “besteira”.

Ele apresentava marcas de arranhões pelo corpo, que teriam sido provocadas por Maria Regina enquanto ela tentava se defender. Após a prisão, a Polícia Civil descobriu que Gilberto já havia sido condenado por feminicídio no estado do Pará.