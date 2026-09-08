Instituto Cervantes Brasília recebe exibições gratuitas de documentários

A Embaixada da Espanha e o Instituto Cervantes Brasília, em parceria com o Festival In-Edit, apresentam o ciclo de documentários Músicas para Tus Ojos a partir de amanhã (9/9). Serão quatro sessões realizadas às quartas-feiras, sempre às 19h, no Instituto Cervantes Brasília, com entrada gratuita e filmes com legendas em português. A primeira obra é La guitarra flamenca de Yerai Cortés.
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A programação reúne quatro produções audiovisuais espanholas que têm a música como ponto de partida para contar histórias de vida, revisitar patrimônios culturais e refletir a respeito de temas como identidade, memória, inclusão e transformação social. Na sequência, serão apresentados El canto de las manos, Omega Wants To Dance e La Marsellesa de los Borrachos.
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Os filmes selecionados apresentam diferentes maneiras de compreender a arte como instrumento de expressão, resistência e transformação. O público é convidado a percorrer territórios e universos musicais, em uma viagem que aproxima experiências individuais e coletivas por meio da música.
Serviço
Ciclo de documentários musicais Músicas para Tus Ojos” de 9 a 30 de setembro, às quartas-feiras, às 19h, no (Instituto Cervantes Brasília – SEPS 707/907 Sul, Conjunto D). Entrada gratuita.
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