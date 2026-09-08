Elton John exalta Gilberto Gil em encontro no camarim

Por Paulo Renato Mac-Culloch — Nesta segunda-feira (7/9), o Rock in Rio proporcionou o encontro de dois gigantes da música, Elton John e Gilberto Gil. Não, eles não se apresentaram juntos. Mas tiveram um bate-papo descontraído nos bastidores do festival.
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Ao ver a chegada do astro brasileiro, Elton John exaltou Gil e o recepcionou com um abraço caloroso. "Você é uma lenda. Você é um homem maravilhoso. É tão lindo encontrar você. Eu me sinto ainda melhor em encontrá-lo. Você é uma lenda e um homem brilhante. Seja abençoado por toda a sua música maravilhosa”, disse o astro inglês no vídeo publicado.
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Confira o momento:
Os dois se apresentaram na noite de ontem, no Palco Mundo. Após o encontro e a apresentação, Gilberto Gil acompanhou o show do amigo no gramado do Rock in Rio.
Na publicação do encontro, Gil, escreveu que ficou feliz em ver Jhon novamente, e o inglês comentou parabenizando pela noite incrível.
* Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia
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