Jornalistas da "GloboNews" se estranham ao vivo durante programa

O atrito ocorreu enquanto os comentaristas discutiam os documentos do caso Banco Master e o material que chegou aos ministros do STF - (crédito: Reprodução/X)

Os jornalistas Malu Gaspar e Octavio Guedes se estranharam ao vivo nesta sexta-feira (11/9), durante o Estúdio i, da GloboNews. O atrito ocorreu enquanto os comentaristas discutiam os documentos do caso Banco Master e o material que chegou aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) antes da sessão extraordinária marcada para a próxima terça-feira (15/9).

Durante o programa, Guedes afirmou ter ouvido ministros do Supremo que consideram necessário acessar a íntegra do material antes de analisar o caso. Segundo o jornalista, os integrantes da Corte receberam um link que não continha todos os documentos e ainda aguardavam o acesso a outros arquivos.

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Malu, então, questionou a informação apresentada pelo colega. "Eu queria entender que tipo de documento o Octavio ainda acha que precisa vir à tona", disse. Guedes reagiu imediatamente e ressaltou que não se tratava de uma avaliação pessoal. "Malu, não sou eu, não. Desculpa, assim não", respondeu.

O jornalista afirmou que apenas reproduzia o relato de ministros com quem havia conversado. "Eu estou aqui de repórter, ouvindo e trazendo informação. Não estou advogando para ninguém", declarou. Segundo Guedes, os magistrados ouvidos por ele alegaram precisar conhecer todo o material antes de tomar uma decisão. Malu voltou a questioná-lo: "O que seria o todo?".

A discussão ocorreu em meio à disputa sobre a extensão da retirada do sigilo das investigações relacionadas ao Banco Master. Nesta sexta, Alexandre de Moraes afirmou ao presidente do STF, Edson Fachin, que André Mendonça havia liberado os documentos de forma seletiva. Moraes apontou que 180 peças continuavam sob sigilo e pediu a divulgação integral do material. Fachin posteriormente determinou que Mendonça retirasse, em até 24 horas, o sigilo dos documentos, preservando apenas diligências cuja divulgação possa comprometer as investigações.

Até a publicação desta matéria, Malu e Octavio não haviam se manifestado publicamente nas redes sociais sobre o episódio.

Assista:

BARRACO!!! Octavio Guedes e Malu Gaspar se estranham ao vivo no Estúdio I, no Globo News. pic.twitter.com/WWkQUvZniS — POINT POP (@Point__Pop) September 11, 2026