Serial killer investigado por mortes na Paraíba é preso vestido de mulher

O investigado confessou friamente aos delegados ter cometido o seu primeiro homicídio quando tinha apenas 13 anos - (crédito: Divulgação/Polícia Civil da Paraíba)

A Polícia Civil da Paraíba prendeu, no domingo (13/9), um homem de 33 anos investigado por uma série de homicídios no Vale do Mamanguape. Identificado pela corporação como Jorlan Lopes da Silva, ele é apontado como integrante de uma organização criminosa classificada pelas autoridades como ultraviolenta e, segundo o delegado Danillo Orengo, confessou diferentes assassinatos durante o interrogatório.

De acordo com Orengo, o investigado relatou ter cometido o primeiro homicídio ainda na adolescência. O delegado também destacou a postura do homem ao falar sobre os crimes.

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"Durante seu interrogatório, com muita frieza, Jorlan confessou diversos crimes de homicídio, inclusive trazendo a informação de que seu primeiro crime foi praticado aos 13 anos de idade", disse o delegado.

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A captura encerrou uma operação que mobilizou policiais civis, militares e agentes de inteligência por mais de 30 horas. O trabalho foi conduzido pelo Núcleo de Homicídios e pelo Grupo Tático Especial (GTE) da 7ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, a partir de informações da Unidade de Inteligência da Polícia Civil (UNINTELPOL), em articulação com a inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e com apoio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

O conhecimento que o investigado tinha de áreas de mata, onde costumava permanecer, tornou a localização mais difícil, segundo o delegado. Uma tentativa anterior de prendê-lo havia ocorrido cerca de 20 dias antes, durante uma ação na região de Rio Tinto, mas ele conseguiu escapar após um confronto.

"Uma peculiaridade que dificultou a ação das Forças de Segurança é o fato de Jorlan viver predominantemente em regiões de mata."

Suspeito utilizava as regiões de mata do Vale do Mamanguape como esconderijo (foto: Divulgação/Polícia Civil da Paraíba)

Diante das informações sobre o paradeiro do homem, o comando da Polícia Militar foi acionado e uma força-tarefa passou a atuar na região. A troca de informações entre as equipes permitiu montar o cerco que se prolongou por mais de um dia até a localização do suspeito.

No momento da abordagem, ele vestia roupas femininas e estava acompanhado de uma criança de colo. Para os policiais envolvidos na operação, a situação indicava uma tentativa de evitar o reconhecimento e dificultar a prisão.

"Segundo as equipes envolvidas na ação, ele estava utilizando roupas femininas e acompanhado de uma criança de colo, em uma aparente tentativa de dificultar sua identificação e escapar da atuação das forças de segurança."

A Polícia Civil afirma que o homem é investigado por diferentes mortes ocorridas no Vale do Mamanguape, embora não tenha informado quantos homicídios são atribuídos a ele.

"O investigado é apontado como integrante de grupo criminoso ultraviolento envolvido em diversos homicídios na região."

Outras prisões

A captura ocorreu um dia depois da prisão de outros dois suspeitos na região de Mulungu. Na ação anterior, os policiais também apreenderam um revólver. A Polícia Civil não detalhou, na nota divulgada, quais crimes são atribuídos à dupla nem a relação específica dos dois com o homem preso no domingo.

Com as prisões, a corporação pretende avançar nas investigações em andamento e reunir elementos sobre a participação dos suspeitos nos crimes apurados.

"Com a prisão dos investigados, a Polícia Civil espera dar maior celeridade ao andamento dos inquéritos policiais, reunindo elementos para a responsabilização dos envolvidos pelos crimes que lhes são atribuídos."