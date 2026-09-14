Homem é preso por violência sexual e mulher, por tráfico de drogas

Um homem, de 21 anos, foi preso em flagrante por violentar uma jovem, 19, que também acabou detida por tráfico de drogas, em ocorrências interligadas, no Morro da Cruz, em São Sebastião. Durante as diligências, os policiais encontraram marcas de luta corporal e porções de maconha e cocaína, uma balança de precisão, facas e materiais utilizados para embalar entorpecentes. Todo o material foi apreendido e levado para a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).

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O atendimento foi cumprido neste domingo (13/9), por volta das 4h30, após uma moradora acionar o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para pedir socorro e relatar uma possível invasão de domicílio. No local, a mulher contou aos policiais sobre uma briga em uma residência que, segundo as informações recebidas pela equipe, seria utilizada como ponto de venda de drogas.

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Posteriormente, a moradora da residência denunciada compareceu à delegacia e relatou ter sido vítima de violência sexual. Ela foi encaminhada ao Instituto de Medicina Legal (IML) para a realização dos procedimentos periciais. Apesar da denúncia de violência sexual, ela também foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, por conta dos materiais ilícitos encontrados dentro da residência.

Enquanto a ocorrência era apurada, equipes da Polícia Militar intensificaram as buscas pelo suspeito da agressão. Com informações sobre o possível paradeiro do homem, os policiais foram até um endereço indicado e localizaram o suspeito. O indivíduo foi abordado, conduzido à delegacia e autuado em flagrante pelo crime de estupro. A jovem permaneceu presa por tráfico de drogas. Os dois ficaram à disposição da Justiça.