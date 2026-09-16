Suspeitos são presos por extorsão e ameaça de expor conteúdo íntimo de casais

Um grupo suspeito de extorquir vítimas após obter e ameaçar divulgar conteúdo íntimo de casais foi alvo de operação policial, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na manhã desta quarta-feira (16/9). Até o momento, dois investigados foram presos preventivamente e quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos — três em Mato Grosso e um em Santa Catarina. Outras prisões ainda devem ser realizadas.

Segundo a corporação, os criminosos obtinham acesso a imagens e vídeos íntimos de pessoas que utilizavam uma plataforma de relacionamento voltada a casais liberais. Depois, entravam em contato com as vítimas e exigiam pagamentos em dinheiro sob ameaça de divulgar o material a familiares, colegas de trabalho e outras pessoas próximas.

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Realizada por intermédio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, a apuração apontou que os crimes eram praticados de forma coordenada e que os investigados mantinham vínculos entre si. A polícia identificou a movimentação de valores por meio de contas bancárias digitais e intermediários financeiros, utilizados para receber e distribuir o dinheiro obtido nas extorsões, dificultando o rastreamento dos recursos e a identificação dos envolvidos.

Os suspeitos foram localizados a partir do cruzamento de vestígios digitais e financeiros obtidos durante a investigação. Dispositivos eletrônicos e outros materiais foram apreendidos nas buscas e serão submetidos a perícia para identificar novas vítimas, envolvidos e possíveis crimes. A análise também indicou que o grupo continuava em atividade, o que motivou a adoção das medidas cautelares.

Os investigados poderão responder, em tese, por extorsão, associação criminosa e divulgação ou transmissão de cena de nudez ou conteúdo íntimo sem consentimento. Somadas, as penas máximas previstas para esses crimes podem chegar a 18 anos de reclusão, sem prejuízo de outros delitos que sejam identificados no decorrer das apurações.