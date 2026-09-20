Namorado de estudante encontrada morta em Fortaleza está foragido; mãe foi encontrada

O namorado da estudante de direito Isabelle Caracristi, João Munhoz Neto, está foragido e é procurado pela Polícia Civil do Ceará. Novas diligências foram realizadas neste domingo (20/9). Isabelle foi encontrada morta em um condomínio de apartamentos no bairro Aldeota, em Fortaleza, capital do estado.

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Segundo informações do Diário do Nordeste, a PC localizou a mãe de João Munhoz na praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Lá, foi cumprido um mandado de busca e apreensão. Foram apreendidos um celular e um tablet.

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Ela mora no apartamento em que Isabelle foi vista pela última vez. A mulher teria saído com o filho na noite da morte da estudante. No entanto, João segue foragido.

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A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) realizam novas diligências este domingo (20/9).

A Polícia Civil conseguiu, por meio das análises das câmeras do condomínio, a cronologia dos deslocamentos da estudante e do namorado. As imagens das câmeras continuam sendo analisadas e quatro pessoas já tiveram depoimentos coletados. Já a Pefoce esteve novamente no condomínio, onde realizou perícias nas áreas comuns e no apartamento onde Isabelle morava com o namorado e a família dele. Os agentes realizaram novas coletas de DNA e fizeram novas imagens aéreas com drone.



O Correio entrou em contato com as advogadas Dra. Adriana Alves e Dra. Patrícia Viana, responsáveis pelo acompanhamento jurídico do caso, e aguarda retorno. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.

Imagens de câmeras de segurança mostram estudante momentos antes de morrer

Uma série de imagens feitas por câmeras de segurança divulgadas pelo Diário do Nordeste mostram a estudante momentos antes de morrer.

As filmagens mostram trechos do acontecia no local às 17h58, momento em que Isabelle chega ao condomínio de apartamentos. Às 22h48, o namorado, João Munhoz, volta ao prédio. Pelo cruzamento de informações, ficou esclarecido que, no momento em que a morte aconteceu, nem João e nem a mãe se encontravam no local.