Ibram anuncia novo diretor-presidente que sucederá Raul Jungmann

O Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) anunciou a nomeação do embaixador Rodrigo de Azeredo Santos para o cargo de diretor-presidente. Ele sucede o ex-ministro Raul Jungmann, falecido em janeiro. O diplomata assume o comando da entidade na primeira quinzena de dezembro, após concluir os trâmites administrativos no Ministério das Relações Exteriores.

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Atualmente à frente da Embaixada do Brasil na Noruega, Azeredo Santos foi escolhido por unanimidade em um processo seletivo conduzido com o suporte de uma empresa especializada em recrutamento executivo. A escolha teve caráter técnico e apartidário, fundamentada na trajetória do diplomata nas áreas de economia, comércio exterior, inovação e relações empresariais.

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Até a posse do novo titular, a presidência interina segue sob a responsabilidade de Pablo Cesário, diretor de Relações Institucionais e Assuntos Associativos, que acumulava a função desde o início do ano. A presidente do Conselho Diretor do Ibram, Ana Sanches, destacou a relevância da gestão interina e afirmou que a chegada de Azeredo Santos fortalecerá a atuação da instituição diante dos novos desafios do setor mineral.

Trajetória profissional

Com 60 anos e mais de três décadas de carreira no Itamaraty, Rodrigo de Azeredo Santos é ministro de primeira classe desde 2018. Graduado em Economia pela PUC-Rio, possui pós-graduação pelo Instituto Católico de Paris e mestrado em Diplomacia e Relações Internacionais pela Schiller International University, em Londres.

Ao longo da atuação diplomática, chefiou postos estratégicos em Moscou, Washington, Buenos Aires e Londres, com foco em promoção comercial, atração de investimentos e infraestrutura. Antes de ser indicado para a Embaixada em Oslo, em 2024, atuou como embaixador do Brasil no Irã (2017-2020) e na Dinamarca (2020-2024). Sua experiência nos países nórdicos destaca-se pelas negociações voltadas a transição energética, inovação e sustentabilidade.