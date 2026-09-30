A ciência por trás dos novos prazos para doação de sangue no Brasil - (crédito: Kayo Magalhaes/CB)

As regras para doação de sangue no Brasil ficaram mais flexíveis. Uma nova portaria do Ministério da Saúde (Portaria GM/MS nº 11.685/2026, de julho de 2026), em vigor desde outubro de 2026 em todo o país, atualizou os critérios de triagem e reduziu o tempo de espera para quem fez tatuagens, piercings ou certos exames médicos. A decisão busca ampliar o número de doadores e fortalecer os estoques dos hemocentros.

A mudança foi possível graças a uma combinação de fatores: os avanços na tecnologia de testagem do sangue e a consideração das condições sanitárias dos estabelecimentos. Um dos principais motivos é a diminuição da chamada janela imunológica — o período entre a infecção por um vírus, como HIV ou hepatite, e a possibilidade de detectá-lo em exames laboratoriais. Com testes mais modernos, essa janela foi drasticamente reduzida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: 15 respostas para dúvidas sobre doação de sangue

Atualmente, os hemocentros utilizam testes de alta sensibilidade, conhecidos como Testes de Ácido Nucleico (NAT). Diferente dos métodos antigos, que buscavam por anticorpos produzidos pelo corpo em resposta a uma infecção, o NAT identifica o material genético do próprio vírus. Essa capacidade de detecção direta torna o diagnóstico muito mais rápido e preciso.

Essa abordagem permite um diagnóstico precoce e seguro, garantindo que o sangue coletado não ofereça riscos ao receptor. Com a confiança na eficácia desses exames, as autoridades de saúde puderam reavaliar e encurtar os prazos de impedimento que eram baseados em tecnologias de triagem mais antigas.

O que mudou na prática

A atualização dos critérios impacta diretamente a rotina de quem deseja doar sangue. Os novos prazos removem barreiras que, com a tecnologia atual, já não se justificavam para garantir a segurança do processo. As principais alterações são:

Tatuagem e piercing: o prazo de impedimento, que antes era de 12 meses, agora é de apenas sete dias se o procedimento foi realizado em local com alvará sanitário regularizado. Caso não seja possível comprovar a regularidade do estabelecimento, o prazo é de quatro meses. Para piercing em cavidade oral ou região genital, a doação só é permitida quatro meses após a retirada do adorno.

Endoscopia e colonoscopia: o tempo de espera para doar sangue após realizar esses exames foi reduzido de 12 meses para quatro meses.

É fundamental destacar que a flexibilização não representa qualquer risco. Pelo contrário, ela reflete a maior segurança e eficiência dos processos de triagem, que continuam seguindo rigorosos padrões de qualidade para proteger tanto o doador quanto o receptor.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.