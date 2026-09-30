WhatsApp anuncia novos recursos de controle parental para adolescentes

O WhatsApp, plataforma de mensagens da Meta, anunciou nesta quarta-feira (30/9) novos recursos de controle parental para adolescentes no Brasil. Em março deste ano, o aplicativo já havia anunciado recursos semelhantes voltados a crianças menores de 13 anos.

A partir de agora, os responsáveis poderão configurar a forma como menores de idade usam a plataforma. Será possível determinar quem pode ver a foto de perfil do adolescente e quem pode adicioná-lo a grupos. Além disso, os pais receberão notificações sobre com quem o adolescente está conversando, quando o adolescente entrar ou sair de um grupo, quando um grupo do qual ele participa aumenta o número de integrantes.

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Os responsáveis também podem escolher como o adolescente pode usar os canais e definir quais atualizações de status o adolescente pode ver e quem pode ver as publicações dele. Eles poderão definir as experiências mais adequadas da Meta IA para o adolescente na área chamada “Conteúdo limitado”. Os recursos são opcionais e flexíveis, mas precisarão da aprovação dos pais.

No entanto, a Meta ressalta que as ligações e mensagens continuarão privadas, sem que os responsáveis ou a própria empresa tenham acesso ao conteúdo das conversas. "Ninguém mais pode ler ou ouvir o conteúdo dessas conversas, nem mesmo o WhatsApp", diz a companhia.