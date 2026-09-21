Novas regras para doação de sangue começam a valer em 30 de setembro

Novas regras para doação de sangue começam a valer no DF em 30 de setembro - (crédito: Kayo Magalhaes/CB)

A partir de 30 de setembro, os critérios para doação de sangue serão atualizados no Distrito Federal. A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) passará a seguir as novas regras estabelecidas pela Portaria GM/MS nº 11.685/2026, do Ministério da Saúde, que altera os critérios de aptidão para doadores em todo o país. Entre as mudanças está o fim do limite máximo de idade para doadores regulares, redução no intervalo após exames, doenças e procedimentos.

Pessoas que já doam sangue poderão continuar após os 70 anos, desde que estejam saudáveis e sejam consideradas aptas na avaliação médica do serviço de hemoterapia. A nova regulamentação também reduz o período de espera após alguns procedimentos. No caso de tatuagem, maquiagem definitiva e procedimentos estéticos, como aplicação de botox, preenchimento e microagulhamento, a doação poderá ser feita após sete dias quando o procedimento tiver sido realizado em local que cumpra as normas de segurança e seja apresentado o registro do estúdio da vigilância sanitária. Sem essa possibilidade de avaliação, o prazo passa a ser de quatro meses.

Também haverá redução no intervalo após endoscopia ou colonoscopia, de seis para quatro meses, e após gripe ou resfriado, de 15 para três dias depois do fim dos sintomas, desde que o doador não tenha tido febre. No caso da cirurgia bariátrica, o prazo cai de um ano para seis meses, desde que o peso esteja estável.

Pessoas com hipotireoidismo, hipertireoidismo, tireoidite de Hashimoto ou Doença de Graves poderão doar caso estejam em tratamento, clinicamente estáveis e com a função da tireoide compensada. A nova regulamentação busca atualizar os critérios de triagem de acordo com avanços laboratoriais e o cenário epidemiológico.

A mudança também estabelece formalmente que pessoas com diabetes tipo 1 ou tipo 2 insulinodependente não podem doar sangue. No Distrito Federal, o Hemocentro adotará ainda uma alteração própria: o peso mínimo para doação passará de 51 kg para 50 kg. Os demais critérios continuam sujeitos à avaliação clínica realizada antes da coleta.

Até 29 de setembro, continuam valendo os critérios atuais. A FHB disponibilizou uma página com as alterações detalhadas para orientar os candidatos à doação. O Hemocentro de Brasília fica no Setor Médico Hospitalar Norte (SMHN), Quadra 3, Conjunto A, Bloco 3, na Asa Norte. O atendimento ocorre de segunda a sábado, das 7h15 às 18h. O agendamento pode ser feito pelo Agenda DF ou pelo telefone 160, opção 2.