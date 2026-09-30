Anvisa aprova medicamento para tratamento de esquistossomose em crianças

A doença tem duas fases: aguda, de duas a seis semanas após a infecção, e crônica, que surge meses ou anos depois - (crédito: Reprodução/Novartis)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta quarta-feira (30/9), um medicamento para o tratamento de esquistossomose em crianças. O Farmanguinhos Arpraziquantel (arpraziquantel) é indicado quando a doença é causada pelo parasita Schistosoma mansoni ou Schistosoma haematobium em crianças de 3 meses a 6 anos.

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De acordo com a agência, a esquistossomose humana é um problema de saúde pública em regiões tropicais e subtropicais da África, Ásia, Caribe e América do Sul, sendo uma doença tropical negligenciada (DTN) — um grupo diversificado de condições que afeta predominantemente populações de baixa renda em todo o mundo e pode evoluir de formas assintomáticas a quadros clínicos extremamente graves.

Segundo o órgão, a pessoa adquire a infecção quando entra em contato com água doce que contenha caramujos infectados pelos vermes causadores da esquistossomose. O período de incubação, ou seja, o tempo até os primeiros sintomas começarem a aparecer após a infecção, é de duas a seis semanas.

A doença apresenta duas fases: a aguda e a crônica. A fase aguda ocorre entre duas e seis semanas após o contato com a água contaminada. A fase crônica se manifesta meses ou anos após a infecção inicial.

Mecanismo de ação

O medicamento, quando ingerido, é absorvido pelos vermes nos vasos sanguíneos do paciente e causa espasmos musculares e paralisia nos parasitas, interrompendo a fixação aos vasos sanguíneos.

O arpraziquantel também danifica o tegumento, uma barreira que protege o parasita do sistema imunológico. Com isso, o corpo consegue destruir os vermes.

*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves