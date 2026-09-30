Entenda a história por trás do título de Nossa Senhora Aparecida

O primeiro grande passo institucional ocorreu em 16 de julho de 1930 - (crédito: Reprodução/Canção Nova)

A recente discussão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a remoção de conteúdos falsos envolvendo o título de Nossa Senhora Aparecida reacendeu o interesse sobre a história da padroeira do Brasil. A trajetória que transformou uma pequena imagem de barro em um dos maiores símbolos da fé no país começa há mais de 300 anos, mas sua oficialização como figura central da identidade religiosa nacional ocorreu por meio de marcos legais e eclesiásticos específicos.

A história tem início em 1717, quando três pescadores encontraram a estátua da santa no rio Paraíba do Sul, no interior de São Paulo. Após a descoberta, a pesca, que estava escassa, tornou-se abundante. O evento foi considerado um milagre e deu origem a uma devoção que, inicialmente local, se espalhou rapidamente por todo o território brasileiro, atraindo cada vez mais peregrinos.

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Com o passar dos séculos, a veneração se consolidou. A primeira capela, erguida em 1745, foi substituída por igrejas maiores para acomodar o crescente número de fiéis. O reconhecimento popular era imenso, mas a oficialização do título de padroeira do Brasil ainda levaria tempo para se concretizar.

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A oficialização do título

O primeiro grande passo institucional ocorreu em 16 de julho de 1930. Naquele ano, o papa Pio XI assinou um decreto que declarava oficialmente Nossa Senhora da Conceição Aparecida como a “Rainha e Padroeira do Brasil”. A decisão da Santa Sé atendia a um pedido dos bispos brasileiros e formalizava, perante a Igreja Católica, o status que a santa já ocupava no coração dos devotos.

O reconhecimento civil, por sua vez, veio 50 anos depois. Em 30 de junho de 1980, durante a primeira visita do papa João Paulo II ao Brasil, o então presidente João Figueiredo sancionou a Lei nº 6.802. A legislação oficializou o dia 12 de outubro como feriado nacional, dedicando a data à homenagem a Nossa Senhora Aparecida.

Essa lei não apenas estabeleceu o feriado, mas também consolidou a posição da santa como um símbolo nacional, unindo a fé popular ao calendário cívico do país. Desde então, a data é marcada por celebrações que reúnem milhões de pessoas no Santuário Nacional de Aparecida, o maior templo mariano do mundo, reforçando o impacto duradouro de sua história na cultura brasileira.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.