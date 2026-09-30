Imagem de Nossa Senhora é encontrada sem cabeça em Cuiabá

Imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada sem a cabeça em Cuiabá - (crédito: Reprodução/Muvuca Popular)

Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada sem a cabeça na Cruz do Chilão, no bairro Santa Helena, em Cuiabá, na noite de sexta-feira (25/9). O estado da escultura foi registrado por uma pessoa que estava no local e posteriormente divulgado.

O caso ocorreu poucos dias após uma polêmica nas redes sociais envolvendo o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e uma falsa associação a um projeto de lei arquivado de retirar o título da Santa. Até a última atualização, não havia informações sobre quem danificou a imagem ou em quais circunstâncias.

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Após a repercussão, a Arquidiocese de Cuiabá divulgou uma nota repudiando o ato. Segundo a instituição, a Cruz de Chilão é um marco da religiosidade popular cuiabana e carrega uma história que atravessa gerações, reunindo elementos da tradição católica e da cultura dos povos de matriz africana.

A Arquidiocese reforçou que a liberdade de consciência e de crença, bem como o livre exercício dos cultos religiosos, são direitos assegurados pela Constituição Federal. E afirmou que os atos de intolerância, discriminação e violência motivados pela religião podem configurar crimes e devem ser devidamente apurados e responsabilizados pelas autoridades competentes.

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“Repudiamos toda forma de intolerância religiosa, vandalismo e violência contra símbolos de fé. Reafirmamos, ainda, a importância do diálogo, do respeito, da responsabilidade na comunicação e da busca pela verdade, especialmente em um momento de Sede Vacante, período de transição vivido pela Arquidiocese de Cuiabá”, diz a nota.

A entidade afirmou ainda que espera que o caso seja apurado, os responsáveis identificados e que sejam tomadas as medidas cabíveis.