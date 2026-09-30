Imagem de Nossa Senhora é encontrada sem cabeça em Cuiabá

Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada sem a cabeça na Cruz do Chilão, no bairro Santa Helena, em Cuiabá, na noite de sexta-feira (25/9). O estado da escultura foi registrado por uma pessoa que estava no local e posteriormente divulgado.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O caso ocorreu poucos dias após uma polêmica nas redes sociais envolvendo o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e uma falsa associação a um projeto de lei arquivado de retirar o título da Santa. Até a última atualização, não havia informações sobre quem danificou a imagem ou em quais circunstâncias.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Após a repercussão, a Arquidiocese de Cuiabá divulgou uma nota repudiando o ato. Segundo a instituição, a Cruz de Chilão é um marco da religiosidade popular cuiabana e carrega uma história que atravessa gerações, reunindo elementos da tradição católica e da cultura dos povos de matriz africana.
A Arquidiocese reforçou que a liberdade de consciência e de crença, bem como o livre exercício dos cultos religiosos, são direitos assegurados pela Constituição Federal. E afirmou que os atos de intolerância, discriminação e violência motivados pela religião podem configurar crimes e devem ser devidamente apurados e responsabilizados pelas autoridades competentes.
- Leia também: Nossa Senhora vira o novo cabo de guerra no STF
“Repudiamos toda forma de intolerância religiosa, vandalismo e violência contra símbolos de fé. Reafirmamos, ainda, a importância do diálogo, do respeito, da responsabilidade na comunicação e da busca pela verdade, especialmente em um momento de Sede Vacante, período de transição vivido pela Arquidiocese de Cuiabá”, diz a nota.
A entidade afirmou ainda que espera que o caso seja apurado, os responsáveis identificados e que sejam tomadas as medidas cabíveis.
Saiba Mais
- Brasil Justiça determina que Discord terá de adotar medidas contra automutilação e suicídio
- Brasil Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 75 milhões para o próximo sorteio
- Brasil "O jornalismo não tem o direito de perder a cabeça", diz Marcelo Rech
- Brasil Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça
- Brasil Falta de governança trava o crédito
- Brasil A história da lei que declarou Nossa Senhora Aparecida a padroeira do Brasil
- Brasil Menina de dois anos morre após sofrer golpes de martelo no litoral de SP
- Brasil TST manda encerrar greve e funcionários da Caixa devem retornar ao trabalho
- Brasil Aparência de padre rouba a cena de convite para festa católica
- Brasil PF faz operação no Conter e Justiça afasta três dirigentes; conselho se manifesta