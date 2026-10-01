Superbet faz "comunicado importante" sobre o Supersocial

A plataforma Supersocial foi retirada do ar em cumprimento à Medida Provisória n.º 1.394/2026, do governo federal. A empresa Superbet comunicou que a suspensão ocorre exclusivamente por determinação legal.
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A decisão não reflete uma ação da plataforma contra seus usuários.
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Perfis e conteúdos estão seguros
A Superbet informou que todos os conteúdos publicados e os perfis dos usuários permanecem intactos. O material será preservado durante o período em que a plataforma estiver suspensa e nada será perdido.
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Bônus mensal de criadores
Diante do cenário, o bônus mensal do Clube de Criadores não será creditado no mês de outubro de 2026. A empresa, no entanto, destacou que a decisão pode ser reavaliada de acordo com os desdobramentos futuros.
A Superbet acompanhará a evolução do cenário regulatório e manterá a comunidade informada sobre atualizações. Dúvidas sobre conta, saldo ou saques podem ser esclarecidas no canal de suporte da empresa.
Confira o comunicado na íntegra:
Em cumprimento à MP n.º 1.394/2026, do Governo Federal, o Supersocial foi retirado do ar. Essa suspensão decorre exclusivamente da determinação legal e não reflete qualquer decisão da plataforma em relação aos usuários.
Perfis e conteúdo: informamos que todos os conteúdos publicados e perfis de usuários permanecem intactos e preservados durante o período de suspensão. Nada será perdido.
Bônus mensal: diante do cenário atual, informamos que o bônus mensal do Clube de Criadores não será creditado no mês de outubro/2026 - decisão que poderá ser reavaliada de acordo com os desdobramentos futuros.
Próximos passos: acompanharemos a evolução do cenário regulatório e manteremos nossa comunidade informada sobre quaisquer atualizações relevantes.
Dúvidas relacionadas à conta, saldo ou saques na Superbet? Acesse nosso canal de suporte.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.