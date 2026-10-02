Esposa de Lito Sousa proíbe foto em velório e expõe preocupação

Mila Seidl, esposa de Lito Sousa, fez um pedido aos amigos, familiares e admiradores que comparecerem ao velório do youtuber nesta sexta-feira (2), em São Paulo: que nenhuma foto seja tirada durante a despedida. Lito morreu aos 59 anos.

Por meio dos stories do Instagram, Mila explicou que a decisão tem como principal objetivo evitar que imagens do marido após a morte sejam compartilhadas na internet. Ela também destacou a preocupação em preservar a memória que a família tem do youtuber.

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“Só queria fazer um único pedido: não tirem foto. Por que? Porque tudo que cai na internet não sai nunca mais. Eu tenho um filho de 7 anos e quero preservar a imagem dele [Lito], aquela imagem que a gente vê bonita, então minha maior preocupação é essa”, disse.

A esposa de Lito afirmou ainda que a família teve cuidado para impedir que registros do youtuber durante os últimos momentos de vida fossem divulgados. Por isso, reforçou que o mesmo cuidado deve ser mantido durante a cerimônia de despedida.

“Então, por isso, eu peço. A gente teve muito cuidado para que não tivesse fotos vazadas dele doente, já no finalzinho. E eu não queria que fosse dessa forma. Então, quem for, sem fotos”, pediu.

Mila agradeceu o apoio recebido após a morte do marido e afirmou que todas as pessoas são bem-vindas ao velório, desde que respeitem a orientação da família. “Todas as pessoas são muito bem-vindas. E só isso que peço, pra ter esse respeito”, declarou.

Ao final dos vídeos, ela também esclareceu uma dúvida que poderia surgir entre os convidados: Malone, filho de Lito e Mila, de 7 anos, não participará da cerimônia.

Segundo ela, o menino decidiu não ir ao velório, e a mãe considerou positiva a escolha para que ele preserve outra imagem do pai.

“Antes que todo mundo pergunte: não, o Malone não vai no velório. Ele não quis, eu achei ótimo. Eu queria que ele preservasse uma outra imagem”, declarou.