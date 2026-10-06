Polícia acha material radioativo roubado em SP; carga trataria câncer

O material recuperado na Zona Leste passará por perícia para confirmar se a fonte radioativa permanece intacta - (crédito: Divulgação/ANSN e Polícia Civil)

A embalagem usada no transporte de Actínio-225, radioisótopo destinado ao tratamento de um paciente com câncer, foi localizada na noite de segunda-feira (5/10) em um terreno baldio no bairro São Rafael, na Zona Leste de São Paulo. O recipiente havia desaparecido quatro dias antes, depois que a van responsável pela entrega da carga foi roubada em Guarulhos, na Região Metropolitana.

A Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN) informou que o fabricante da embalagem, nos Estados Unidos, reconheceu o volume encontrado como o recipiente empregado no transporte do material radioativo. A fonte, entretanto, ainda será submetida a uma avaliação técnica para confirmar as condições.

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Policiais do 55º Distrito Policial chegaram ao terreno após receberem informações sobre o possível paradeiro da carga. Segundo os agentes, não havia sinais aparentes de violação na embalagem, que permaneceu sob custódia da Polícia Civil.

Por orientação da ANSN, o recipiente foi retirado do local e levado para uma área segura. O manuseio deveria ocorrer apenas com luvas e pelo tempo necessário para a obtenção de imagens mais detalhadas antes da análise especializada.

Baixo risco enquanto permanece acondicionado

De acordo com a autoridade nuclear, o Actínio-225 apresenta baixo risco de contaminação para pessoas nas proximidades. Na quantidade transportada e mantido dentro da embalagem adequada, o radioisótopo não representa perigo.

A recomendação, porém, é para que o recipiente não seja aberto ou manipulado sem os cuidados necessários.

A carga, avaliada em R$ 30 mil, seria utilizada no tratamento de um paciente com câncer no Hospital A.C.Camargo, na capital paulista.

A recuperação da embalagem ocorreu dois dias depois de a van ser encontrada. O veículo foi localizado no sábado (3/10), abandonado em Ferraz de Vasconcelos, também na Grande São Paulo. Ele estava desmontado e já não continha a caixa utilizada para transportar o radioisótopo.

Roubo ocorreu na Rodovia Presidente Dutra

A carga desapareceu na quinta-feira (1º/10), quando a van foi roubada durante o trajeto por Guarulhos.

Segundo as autoridades, o motorista seguia pela Rodovia Presidente Dutra quando ocupantes de outro veículo sinalizaram que haveria um problema mecânico na van. Ao parar para verificar a situação, ele foi abordado por quatro pessoas armadas, duas em um carro e outras duas em uma motocicleta.

O motorista permaneceu sob poder dos criminosos durante a madrugada. Pela manhã, foi deixado nas proximidades da Avenida Marechal Tito, na Zona Leste de São Paulo, onde conseguiu pedir auxílio à Polícia Militar.

Mesmo com a localização da embalagem, a investigação continua para identificar os responsáveis pelo assalto.