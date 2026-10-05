Avião tem motor em chamas após colisão com pássaro na Grande Recife

O motor de um avião pegou fogo em pleno voo enquanto sobrevoava Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, no início da tarde desta segunda-feira (5/10), após se chocar com um pássaro. Moradores da região registraram o momento, em que é possível ver as chamas e ouvir algumas explosões.
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Assista a um dos registros compartilhados nas redes sociais:
Alguém tá sabendo de algum acidente de avião em Jaboatão dos Guararapes? Passou fazendo um barulho enorme próximo à estação monte dos Guararapes. https://t.co/JdxhZKNFSM
Fique por dentro das notícias que importam para você!— Deyvson Charles (@deyvsoncharles) October 5, 2026
Avião precisou dar meia volta, mas chegou em segurança
Segundo nota enviada ao Correio pela Aena, concessionária responsável por operar o Aeroporto Internacional do Recife, de onde o avião saiu, o voo número 1587, da GOL Linhas Aéreas, havia decolado da capital pernambucana rumo ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. No entanto, logo após o incidente, solicitou retorno ao ponto de partida.
"Não foi declarada emergência. A aeronave pousou em segurança às 13h47, e encontra-se em solo". A empresa também informou que todos os passageiros realizaram o desembarque em segurança.
Também por meio de nota, a GOL destacou que o pouso ocorreu "sem intercorrências após um birdstrike, uma colisão com pássaros que não oferece perigo aos passageiros", e que tudo "fluiu com segurança".
Além disso, salientou que a aeronave foi encaminhada para manutenção, e que não houve fogo durante o episódio, apenas "faíscas momentâneas por conta do birdstrike, mas sem perigo". Todos os clientes a bordo receberam tratativas de acordo com a resolução 400 da Anac.
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