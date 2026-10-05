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Avião tem motor em chamas após colisão com pássaro na Grande Recife

Incidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (5/10). Aeronave voltou e aterrissou em segurança

Motor de avião pega fogo na Grande Recife após choque com pássaro - (crédito: Reprodução / 'X' / @deyvsoncharles)
Motor de avião pega fogo na Grande Recife após choque com pássaro - (crédito: Reprodução / 'X' / @deyvsoncharles)

O motor de um avião pegou fogo em pleno voo enquanto sobrevoava Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, no início da tarde desta segunda-feira (5/10), após se chocar com um pássaro. Moradores da região registraram o momento, em que é possível ver as chamas e ouvir algumas explosões. 

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Assista a um dos registros compartilhados nas redes sociais: 

Avião precisou dar meia volta, mas chegou em segurança

Segundo nota enviada ao Correio pela Aena, concessionária responsável por operar o Aeroporto Internacional do Recife, de onde o avião saiu, o voo número 1587, da GOL Linhas Aéreas, havia decolado da capital pernambucana rumo ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. No entanto, logo após o incidente, solicitou retorno ao ponto de partida.

"Não foi declarada emergência. A aeronave pousou em segurança às 13h47, e encontra-se em solo". A empresa também informou que todos os passageiros realizaram o desembarque em segurança.  

Também por meio de nota, a GOL destacou que o pouso ocorreu "sem intercorrências após um birdstrike, uma colisão com pássaros que não oferece perigo aos passageiros", e que tudo "fluiu com segurança".

Além disso, salientou que a aeronave foi encaminhada para manutenção, e que não houve fogo durante o episódio, apenas "faíscas momentâneas por conta do birdstrike, mas sem perigo". Todos os clientes a bordo receberam tratativas de acordo com a resolução 400 da Anac.  

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 05/10/2026 16:21
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