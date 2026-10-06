Big techs descumpriram regras eleitorais no dia da votação, aponta estudo

Foram identificadas irregularidades na Meta, no Kwai, no Google, no TikTok e no YouTube - (crédito: Panos Sakalakis/Unsplash)

No domingo de eleição (4/10), empresas de big techs não cumpriram as regras eleitorais que proíbem a circulação de anúncios nas 48 horas anteriores às eleições. Segundo estudo do Observatório das Big Techs, do NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foram identificadas propagandas e anúncios irregulares na Meta, no Kwai e no Google, além de vídeos de candidatos no TikTok e no YouTube.

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De acordo com o levantamento, o monitoramento foi realizado de forma manual e computacional. A coleta foi realizada nas bibliotecas de anúncios disponibilizadas pelas plataformas e por meio de APIs, que permitem acessar bancos de dados oficiais das redes.

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O Observatório revelou que 568 anúncios irregulares foram encontrados nas redes sociais da Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger e Audience Network). Além disso, também foram identificados seis anúncios que utilizavam nomes e elementos visuais associados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Esses anúncios divulgavam a suposta possibilidade de votação pelo celular. Para tentarem se passar como verdadeiros, os anúncios afirmavam que o eleitor poderia votar de casa nos casos de problemas de saúde, dificuldade de locomoção ou, até mesmo, por conta das chuvas fortes. A tentativa era de que as pessoas usassem os serviços falsos, que muitas vezes solicitavam o CPF.

No Kwai, o levantamento encontrou 18 anúncios eleitorais ativos no dia da eleição, já outros quatro classificados como “em pausa” no repositório da plataforma. Foi verificado, no entanto, que os anúncios em pausa haviam circulado entre 1° e 3 de outubro, considerado o período de resguardo. No Google, foi encontrado apenas um anúncio, identificado no dia 3, mas que permaneceu ativo de forma irregular na infraestrutura de publicidade.

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Nas plataformas de vídeo, o estudo acompanhou o sistema de recomendação do YouTube, TikTok e Instagram para verificar se as plataformas continuavam recomendando vídeos de candidatos após o limite permitido. Segundo o NetLab, 18 vídeos de sete candidatos foram recomendados pelo TikTok e 17 vídeos de seis candidatos pelo Youtube, do dia 3 a 4 de outubro. O Instagram não recomendou nenhum vídeo.