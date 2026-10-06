BR-040: obras e manutenção seguem até domingo

Funcionário da Via Cristais em serviço noturno na BR-040, onde obras como a balança de pesagem em Paraopeba avançam - (crédito: Divulgação/Via Cristais)

Obras e serviços de manutenção seguem na BR-040 nesta semana, entre 6 e 11 de outubro. Equipes da Via Cristais, uma subsidiária da VINCI Highways, estão atuando em vários pontos do trecho que liga Belo Horizonte (MG) a Cristalina (GO).

Em Ribeirão das Neves (MG), os serviços acontecem de madrugada, das 22h às 5h, para aproveitar o menor fluxo de veículos. A programação pode sofrer alterações devido à chuva, pois as atividades exigem pista seca.

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Durante os trabalhos, motoristas encontrarão bloqueios temporários de faixas, alterações na circulação e velocidade reduzida. A orientação é respeitar a sinalização e ter atenção ao passar perto das equipes e máquinas.

Entre os serviços realizados está a aplicação de microrrevestimento, uma camada de acabamento a frio que sela fissuras, impede a infiltração de água e corrige pequenas imperfeições no asfalto.

Confira a programação completa de obras, com intervenções diurnas, das 7h às 17h, e noturnas, das 22h às 5h:

Ribeirão das Neves: entre o km 506 e o 508, com obras no pavimento no sentido sul e interdição noturna, temporária e parcial.

Paraopeba: no km 428, com obras de implantação da balança de pesagem e interdição diurna com desvio no trânsito.

Pedro Leopoldo e Esmeraldas: do km 497 ao 502, com obras no pavimento no sentido norte e interdição diurna, temporária e parcial.

Curvelo: no km 378, com obras no acostamento nos sentidos norte e sul e interdição diurna, temporária e parcial.

Curvelo, Paraopeba e Caetanópolis: entre o km 414 e o 451, com obras no pavimento nos sentidos norte e sul e interdição diurna, temporária e parcial.

Felixlândia: do km 334 ao 351, com aplicação de microrevestimento no pavimento em ambos os sentidos e interdição diurna, temporária e parcial.

Três Marias: entre o km 279 e o 284, com obras de microrevestimento nos dois sentidos e interdição diurna, temporária e parcial.

João Pinheiro: nos trechos do km 209 ao 210, km 177, km 224 ao 225 e km 192 ao 195, com microrevestimento e interdição diurna, temporária e parcial.

Balança de pesagem avança

A Via Cristais também avança na instalação de uma balança de pesagem em movimento em Paraopeba (MG). A tecnologia permitirá verificar o peso de caminhões e outros veículos sem a necessidade de parada.

A inovação agilizará a fiscalização e ajudará a conservar a BR-040. O controle de peso dos veículos é importante para evitar danos ao pavimento e aumentar a segurança de todos na rodovia.

“Hoje eu me sinto muito mais seguro na estrada”

Edivanio da Silva, de 49 anos, é taxista há 13 e conhece bem a BR-040, fazendo o trecho entre Pompéu e Belo Horizonte várias vezes ao dia. Ele afirma que sentiu uma grande diferença após a concessionária assumir a rodovia.

“A gente vê muito mais obras e não é só tapar buraco. Tem trecho que parece que foi refeito inteiro. O asfalto está bem cuidado e hoje me sinto muito mais seguro”, conta. Ele destaca também a melhoria no trevo de Pompéu, que se tornou mais seguro para acessar a BR-040.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.