João de Deus e centro espírita são condenados por danos morais coletivos

O médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, foi condenado, juntamente ao Centro Espírita Dom Inácio de Loyola, nesta terça-feira (6/10), a pagar o montante de R$ 20 milhões em indenização por danos morais coletivos em razão de diversos abusos sexuais cometidos dentro da sede da entidade, em Abadiânia (GO). A condenação foi confirmada de forma solidária, ou seja, ambos respondem pelo valor total da dívida.

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De acordo com informações publicadas pelo próprio Ministério Público de Goiás (MP-GO), a decisão, tomada pelo juiz André Luiz Ligório, determinou que tanto centro quanto réu indenizem todas as vítimas que comprovarem terem sido abusadas por lá de forma individual.

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O valor milionário será destinado a fundos públicos voltados a políticas de protação e apoio a mulheres de violência sexual, conforme estabeleceu a sentença. Haverá ainda incidência de correção monetária e juros de mora calculados desde dezembro de 2018.

Houve, ainda, a manutenção do bloqueio judicial sobre a Fazenda Agropastoril Dom Inácio, imóvel localizado em Anápolis (GO) e pertencente à João de Deus, avaliada em R$ 41 milhões, para que o cumprimento dos pagamentos fosse assegurado.

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A condenação foi possível graças a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público de Goiás. A pasta comprovou que existiu uma conexão direta entre os abusos sexuais protagonizados pelo médium e a estrutura do Centro Espírita Dom Inácio de Loyola. Ou seja, era lá onde os crimes foram cometidos.

O Correio tenta localizar a defesa do médium. Caso seja encontrada e obtenha resposta, esta matéria será atualizada. O espaço está aberto para manifestações.