Papa pede que Nossa Senhora proteja brasileiros durante audiência no Vaticano

O papa Leão XIV homenageou a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, durante discurso na Audiência Geral do Vaticano, nesta terça-feira (7/10). O pontífice pediu à santa proteção para os brasileiros. Ele não citou a polêmica das últimas semanas envolvendo a padroeira e os presidenciáveis Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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“Confio todos vós e as vossas famílias à sua intercessão maternal. Que Nossa Senhora vos proteja sempre! Deus vos abençoe”, disse o pontífice na praça São Pedro.

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O papa quis lembrar a celebração de Nossa Senhora Aparecida, na próxima segunda-feira (12), e saudar os peregrinos presentes. “Uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, em especial aos grupos vindos do Brasil e de Portugal. Queridos irmãos e irmãs, na próxima segunda-feira, 12 de outubro, celebra-se Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.”

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A declaração do papa ocorre poucos dias após a polêmica que antecedeu o primeiro turno, que associava Flávio a uma suposta intenção de acabar com o feriado de Nossa Senhora Aparecida e retirar o título de Padroeira do Brasil da santa. O presidenciável negou qualquer projeto ou iniciativa nesse sentido.