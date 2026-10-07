Guilherme Boulos lamenta morte do tio após atropelamento em São Paulo

Guilherme Boulos (PSOL), ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, usou as redes sociais para fazer uma homenagem e comentar sobre a morte do tio. O dentista Carlos Boulos foi atropelado durante uma briga de trânsito na Avenida 23 de Maio, na região central da capital paulista. Ele chegou a ser hospitalizado, mas morreu na terça-feira, 6.
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"Meu tio Carlos era uma das pessoas mais generosas com quem convivi. Uma alma única. É desolador o que ocorreu. Partiu vítima de uma violência humanamente inexplicável", escreveu Guilherme Boulos em publicação nas redes sociais nesta terça. "Vá em paz, meu velho! Te amamos muito!"
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Conforme o boletim de ocorrência do caso, Carlos Boulos estava dirigindo uma caminhonete Hyundai Hilux preta quando parou na avenida na noite de sábado, 3, para discutir com o motorista de um veículo que teria colidido com a traseira de seu carro.
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Nesse momento, o carro avançou sobre ele, que caiu no chão e bateu a cabeça. Conforme o boletim, o motorista desse segundo veículo, um Fiat Palio, teria fugido sem prestar socorro, em ação que chegou a ser filmada por testemunha.
O documento aponta que Carlos foi encaminhado a um hospital após ser socorrido por uma ambulância que passava pelo local logo depois do atropelamento, mas não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Civil de São Paulo solicitou a prisão preventiva do técnico em eletrônica Amilton Jusselino Rodrigues, de 61 anos, apontado como responsável pelo atropelamento do dentista. Ele foi indiciado por homicídio doloso qualificado por motivo fútil.
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