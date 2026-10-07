Bancada do Agro organiza caravana "Muda Brasil" para impulsionar Flávio Bolsonaro

Presidente da FPA, Pedro Lupion anuncia caravana para apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) organiza uma caravana nacional do setor produtivo para apoiar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL). A iniciativa foi anunciada na terça-feira, 6, pelo presidente da bancada, o deputado federal Pedro Lupion (Republicanos-PR).

O anúncio ocorreu durante um encontro da bancada com o presidenciável. “Vamos organizar reuniões, encontros e a adesão do setor produtivo em cada um dos seus Estados à sua campanha”, afirmou Lupion ao candidato, segundo um vídeo publicado nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Batizado de “Muda Brasil”, o movimento pretende envolver não apenas o agronegócio, mas também a indústria, o comércio e os transportes. A informação foi confirmada pela vice-presidente da FPA, a senadora Tereza Cristina (PP-MS).

O primeiro tour da caravana tem previsão de passar por seis estados: Pará, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. As ações devem começar já na próxima semana, com foco principal nos estados do Nordeste.

Segundo Lupion, o objetivo é reverter parte dos votos para Flávio Bolsonaro na região. Os parlamentares da bancada agropecuária serão convocados para participar das atividades, que serão coordenadas em conjunto com as federações de agricultura, indústria e comércio de cada estado.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.