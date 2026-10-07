Ato no Rio de Janeiro reúne estudantes a favor de Lula

Manifestação a favor de Lula no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7/10) - (crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

Estudantes se reuniram nesta quarta-feira (7/10) no Centro do Rio de Janeiro em um ato de apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República. Lula concorre contra Flávio Bolsonaro (PL).

A mobilização teve início no começo da tarde, na Candelária, de onde jovens secundaristas e universitários seguiram em marcha pela Avenida Rio Branco até a Cinelândia. O grupo defendeu pautas voltadas para a valorização da educação pública, o fim da jornada 6x1 e a preservação das garantias sociais e democráticas.

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Estudante de direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Paulo Victor de Almeida Coelho, disse a Agência Brasil que defende a eleição de Lula para que a juventude tenha um futuro melhor.

“Nós queremos mais investimentos, condições para que todos possam estudar e se formar em uma faculdade pública”, disse.

“Estamos na luta porque vimos o que foi o governo Bolsonaro. Foi um governo de cortes, um governo onde as pessoas estavam sendo massacradas, passando fome, tendo direitos perseguidos. Por isso, estamos na rua”, completou.