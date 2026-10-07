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MANIFESTAÇÃO

Ato no Rio de Janeiro reúne estudantes a favor de Lula

Grupo defendeu pautas voltadas para a valorização da educação pública, o fim da jornada 6x1 e a preservação das garantias sociais e democráticas

Manifestação a favor de Lula no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7/10) - (crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP)
Manifestação a favor de Lula no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7/10) - (crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

Estudantes se reuniram nesta quarta-feira (7/10) no Centro do Rio de Janeiro em um ato de apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República. Lula concorre contra Flávio Bolsonaro (PL).

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A mobilização teve início no começo da tarde, na Candelária, de onde jovens secundaristas e universitários seguiram em marcha pela Avenida Rio Branco até a Cinelândia. O grupo defendeu pautas voltadas para a valorização da educação pública, o fim da jornada 6x1 e a preservação das garantias sociais e democráticas.

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  • Manifestação a favor de Lula no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7/10)
    Manifestação a favor de Lula no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7/10) PABLO PORCIUNCULA / AFP
  • Manifestação a favor de Lula no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7/10)
    Manifestação a favor de Lula no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7/10) PABLO PORCIUNCULA / AFP
  • Manifestação a favor de Lula no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7/10)
    Manifestação a favor de Lula no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7/10) PABLO PORCIUNCULA / AFP
  • Manifestação a favor de Lula no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7/10)
    Manifestação a favor de Lula no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7/10) PABLO PORCIUNCULA / AFP
  • Manifestação a favor de Lula no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7/10)
    Manifestação a favor de Lula no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7/10) PABLO PORCIUNCULA / AFP
  • Manifestação a favor de Lula no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7/10)
    Manifestação a favor de Lula no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7/10) PABLO PORCIUNCULA / AFP
  • Manifestação a favor de Lula no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7/10)
    Manifestação a favor de Lula no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7/10) PABLO PORCIUNCULA / AFP
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    Manifestação a favor de Lula no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7/10) PABLO PORCIUNCULA / AFP
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    Manifestação a favor de Lula no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7/10) PABLO PORCIUNCULA / AFP

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Estudante de direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Paulo Victor de Almeida Coelho, disse a Agência Brasil que defende a eleição de Lula para que a juventude tenha um futuro melhor.

“Nós queremos mais investimentos, condições para que todos possam estudar e se formar em uma faculdade pública”, disse.

“Estamos na luta porque vimos o que foi o governo Bolsonaro. Foi um governo de cortes, um governo onde as pessoas estavam sendo massacradas, passando fome, tendo direitos perseguidos. Por isso, estamos na rua”, completou.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 07/10/2026 21:26 / atualizado em 07/10/2026 21:27
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