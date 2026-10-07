A rota dos alimentos frescos importados que chegam de avião ao Brasil

Aquele salmão fresco ou as cerejas que chegam à mesa de restaurantes sofisticados no Brasil têm uma história que começa a milhares de quilômetros e passa por uma operação logística complexa no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). Responsável por processar aproximadamente um terço de toda a carga que chega ao Brasil pelo modal aéreo, o terminal se transformou em uma porta de entrada crucial para ingredientes perecíveis que exigem agilidade e cuidado extremo.
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A viagem desses alimentos é uma corrida contra o tempo. Peixes nobres, como o salmão chileno ou o bacalhau norueguês, são preparados e embalados na origem, embarcando em voos cargueiros com destino ao Brasil. A chave para manter o frescor está na manutenção da chamada cadeia de frio, um processo que garante a temperatura ideal do produto desde o ponto de partida até a chegada ao consumidor final.
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Essa operação aérea permite que um ingrediente colhido ou pescado em outro continente esteja disponível para chefs brasileiros rapidamente. Ao desembarcar em Viracopos, as cargas são imediatamente transferidas para o Terminal de Carga (TECA), que possui infraestrutura dedicada à cadeia fria com 3,1 mil m² de área e 11 câmaras frias com controle de temperatura 24 horas.
A operação em detalhes
Dentro do complexo logístico do aeroporto, as mercadorias são direcionadas para câmaras frias específicas, com temperaturas controladas que variam conforme a necessidade de cada produto. Uma carga de flores frescas, por exemplo, não fica no mesmo ambiente que uma de peixe congelado. Esse controle rigoroso evita a perda de qualidade e garante a segurança alimentar.
Após a rápida liberação alfandegária, os produtos já seguem em caminhões refrigerados para centros de distribuição e, finalmente, para restaurantes, supermercados e empórios. Essa agilidade logística é o que viabiliza cardápios com ingredientes sazonais de outras partes do mundo, como trufas brancas da Itália ou frutas vermelhas europeias.
O fluxo constante de voos cargueiros em Viracopos não apenas abastece a alta gastronomia, mas também movimenta uma cadeia econômica complexa, que depende de precisão e velocidade. Conheça alguns dos principais produtos que desembarcam no terminal:
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Pescados nobres: salmão fresco, atum, bacalhau e outros frutos do mar que chegam em condições controladas de refrigeração ou congelamento.
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Frutas frescas: cerejas, mirtilos, framboesas e outras frutas sensíveis que possuem uma janela de consumo muito curta.
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Ingredientes de luxo: trufas, azeites especiais, queijos raros e outros itens de alto valor agregado para a gastronomia.
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Flores e sementes: espécies que precisam de transporte rápido para manter a vitalidade e o frescor ao chegar ao mercado brasileiro.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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