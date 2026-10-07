Filho diz que joga bola com "Seu Chico", e mãe descobre ser Chico Buarque

O menino João Miguel ao lado do companheiro de futebol, Chico Buarque - (crédito: Reprodução | TikTok)

"Desde que nos mudamos para cá, toda vez que o Miguel saía de casa, dizia que ia jogar bola com o 'Seu Chico'". Mas afinal, quem é esse tal de 'Seu Chico'? Um dia, Monalisa Melo se viu determinada a entender quem era o companheiro de futebol do filho durante os períodos da tarde no condomínio onde moram, no Rio de Janeiro.

Em postagem feita nas redes sociais nesta terça-feira (6/10), a mãe conta que se chocou com a revelação. o 'Seu Chico' era nada mais, nada menos, do que o músico Chico Buarque. A publicação viralizou nas redes. Nesta quarta (7/10), contava com 800 mil visualizações e 267,6 mil curtidas. "Não estava preparada para descobrir quem era esse Seu Chico. A vida me deu um plot twist que jamais imaginei", escreveu.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em seguida, Monalisa compartilhou um vídeo do jogo de bola dos companheiros. O registro, que mostra Chico durante a pelada, também exibe vários outros jogadores, de diferentes idades, dentro do campo do condomínio.

"Fui assistir meu filho jogar futebol quando me deparei com essa lenda da nossa música brasileira. Não acredito no que meus olhos viram até ler o nome na camisa", escreveu, em referência ao nome "Chico", gravado na parte de trás de um colete vermelho usado pelo músico durante o jogo.

Nos comentários das postagens, diversos internautas se divertiram com a descoberta e brincaram com trechos de músicas de Buarque por meio de trocadilhos. "Jogou daquela vez como se fosse a ultima...", disse um. "imagina virar pra alguém e falar que você jogou com o CHICO BUARQUE, QUE INVEJA MEODEUS", disse outro.

O filho, João Miguel, não usa só do campinho do condomínio para praticar o esporte que ama. Com 12 anos de idade, o filho de Monalisa é goleiro, e atua pela equipe sub-12 do Bangu, do Rio de Janeiro.



