Cerrado perdeu quase 14 milhões de hectares de vegetação nativa perto de rios

O Cerrado perdeu 13,9 milhões de hectares de vegetação nativa em áreas de até 500 metros de rios ou outros cursos d’água ao longo de 40 anos. O levantamento mostrou que essa área representa 26,9% de toda a vegetação nativa perdida no bioma entre 1985 e 2025. Os dados fazem parte da Coleção 11 do MapBiomas, que reúne mapas anuais de cobertura e uso da terra no Brasil de 1985 a 2025, divulgados nesta quinta-feira (8/10).

Leia também: Movimento estudantil ocupa ruas do Brasil contra Flávio e a favor de Lula

Segundo o levantamento, a redução da vegetação em áreas de até 30 metros dos rios foi de 13,9%. Em 2025, 36,5 milhões de hectares de vegetação nativa estavam a até 500 metros dos rios, o equivalente a 36,7% da vegetação nativa remanescente no Cerrado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com a analista de pesquisa do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) e pesquisadora da equipe Cerrado do MapBiomas, Barbara Costa, a vegetação próxima aos rios ajuda a proteger o solo, reduzir a erosão e evitar que sedimentos cheguem aos cursos d’água, além de proteger a fauna nativa. “É também uma vegetação que ajuda a manter a vida silvestre, como ela funciona como corredores e abrigos para determinadas espécies”, diz.

Leia também: Quase metade dos municípios está em alerta para Aedes aegypti

Além disso, Costa lembra que o Cerrado é conhecido como o “berço das águas” por concentrar nascentes que deságuam em outros biomas, como o Pantanal e a Amazônia. “É uma vegetação que ajuda a manter a qualidade da água, pensando principalmente na umidade do solo e no próprio ciclo da água que a gente conhece. Manter essa vegetação nativa preservada próxima aos rios é também preservar e manter a água disponível.”

Segundo o estudo, as principais bacias hidrográficas que têm origem no Cerrado tiveram uma perda significativa de vegetação nas últimas quatro décadas. De 1985 a 2025, a área de vegetação nativa do Alto Tocantins passou de 9,7 milhões para 6,8 milhões de hectares. Já a Bacia Araguaia-Tocantins passou de 7,8 milhões para 5,1 milhões de hectares. Juntas, as duas correspondem a 41% de toda a vegetação perdida próxima aos rios, cerca de 6,7 milhões de hectares.

Leia também: Incêndio na Embrapa em Teresina já consumiu 50 hectares de vegetação

Ao todo, o Cerrado teve uma perda líquida de 51,7 milhões de hectares de vegetação nativa, o que representa 34% de toda a área. O MapBiomas lembra, no entanto, que, considerando a perda total, o Cerrado já perdeu quase metade de seu território (49,6%).

Essas áreas deram lugar à agropecuária. Em 1985, 46,7 milhões de hectares eram ocupados pela atividade, número que passou para 97,9 milhões em 2025, o equivalente a 48,9% do Cerrado. Desse total, 29,7 milhões de hectares são ocupados pela agricultura e 53,9 milhões, pela pecuária.