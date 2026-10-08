Movimento estudantil ocupa ruas do Brasil contra Flávio e a favor de Lula

Atos em capitais como Rio de Janeiro abrem uma agenda de mobilizações - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Estudantes foram às ruas de diferentes capitais brasileiras na noite desta quarta-feira (7/10) em uma série de manifestações favoráveis à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e contrárias à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Atos foram realizados em cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e Goiânia, enquanto novas mobilizações já estão previstas em universidades e espaços públicos de ao menos 16 estados e do Distrito Federal nos próximos dias.



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As manifestações abrem uma nova etapa da atuação do movimento estudantil na campanha presidencial. Depois de o primeiro turno terminar, no domingo (4/10), com uma vantagem de 1,87 ponto percentual da extrema direita sobre Lula, a União Nacional dos Estudantes (UNE) decidiu intensificar a presença nas ruas até a votação de 25 de outubro.

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A estratégia foi aprovada pela diretoria da entidade na terça-feira (6/10), quando a UNE lançou a campanha "Estudantes com Lula pelo futuro do Brasil". A programação prevê assembleias e plenárias dentro das instituições de ensino, mas também orienta diretórios e centros acadêmicos a levar as atividades para praças, bairros, periferias e estações de transporte.

Além da disputa eleitoral, as mobilizações incorporam reivindicações ligadas à educação e aos direitos sociais. Entre as pautas apresentadas pelos estudantes estão a ampliação dos investimentos no ensino público, a continuidade do Pé-de-Meia, o fortalecimento de universidades e institutos federais, a preservação de direitos sociais e o fim da escala de trabalho 6×1.



A presidente da UNE, Bianca Borges, afirmou que a entidade pretende manter a mobilização durante todo o segundo turno.

“A partir de agora é estado permanente de mobilização. Os estudantes serão decisivos para reeleger Lula. Não sairemos das ruas!”

A entidade também sustenta que uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro representaria riscos à democracia e a direitos relacionados a emprego, renda, alimentação, educação e ciência. Entre os objetivos da campanha estão ainda a aproximação com eleitores indecisos e a tentativa de mobilizar quem não compareceu às urnas no primeiro turno.

Brasília também entra no calendário de mobilizações

No Distrito Federal, a campanha estudantil terá pelo menos duas agendas organizadas a partir da Universidade de Brasília (UnB). A primeira está prevista para esta quinta-feira (8/10), no Pátio da Faculdade de Direito da universidade. O horário não foi informado na programação divulgada.

Uma nova mobilização está marcada para terça-feira (13/10), desta vez fora do campus. O ato será realizado às 16h, no Museu da República, e integra a sequência de atividades previstas pelo movimento estudantil durante o segundo turno da eleição presidencial.

As ações em Brasília fazem parte da estratégia nacional de ampliar a presença dos estudantes nas ruas até a votação de 25 de outubro. Além das atividades dentro das instituições de ensino, a orientação da campanha é ocupar também espaços públicos e aproximar a mobilização de eleitores fora do ambiente universitário.

Passeata ocupa ruas do Rio

No Rio de Janeiro, estudantes universitários e secundaristas percorreram o centro da cidade em uma passeata organizada por entidades do movimento estudantil. A concentração começou na Igreja da Candelária e seguiu pela Avenida Rio Branco até a Cinelândia, ocupando parte das vias durante o trajeto.

Cartazes e palavras de ordem misturaram apoio à candidatura de Lula, críticas ao bolsonarismo e manifestações em defesa da soberania nacional. Entre as mensagens exibidas estavam “Fora Bolsonaro”, “Lula presidente”, “Os estudantes são antifascistas”, “O Brasil não é quintal de ninguém” e “Não voto em quem vende o Brasil”.

Participante do ato, o estudante de literatura João Victor Vieira, de 20 anos, relacionou sua oposição à candidatura de Flávio Bolsonaro à influência dos Estados Unidos sobre o país. A declaração foi dada à agência espanhola EFE e reproduzida pela TeleSUR: “Se Bolsonaro vencer, o Brasil se tornará uma colônia dos Estados Unidos.”

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A manifestação fluminense também levou às ruas as reivindicações por mais recursos para a educação pública, manutenção do Pé-de-Meia e fortalecimento da rede federal de ensino.

Mobilização também chega às ruas de Salvador

Na capital baiana, estudantes da Universidade Federal da Bahia (UFBA) se concentraram na Faculdade de Educação, no bairro do Canela, e seguiram em caminhada pela região da Graça em direção ao Largo da Vitória.

Durante o percurso, os manifestantes entoaram palavras de ordem como “Recua, fascista, recua”, acompanhadas pela música “Bota Pra Virar”, de Igor Kannário. A passagem do grupo provocou bloqueios no trânsito nas proximidades do viaduto do Canela.

A mobilização em Salvador integra o calendário que a UNE pretende manter até o segundo turno. Nesta quinta-feira (8/10), uma plenária estudantil também está prevista em Natal, no Rio Grande do Norte, antes de um ato com a participação de Lula na Praça Cívica. Para domingo (11/10), a programação inclui uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo.

Atos se espalham pelo país

Além das manifestações já realizadas na quarta-feira, a programação divulgada pela Mídia Ninja reúne atividades em 16 estados e no Distrito Federal. Os atos estão distribuídos entre universidades, institutos federais, escolas, praças e outros espaços públicos.

Quinta-feira, 8 de outubro

Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Amazonas — atividade prevista para quinta-feira (8/10), sem horário informado.

Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Amazonas (IFCHS/UFAM), Amazonas — às 13h, no Centro de Ciências e Tecnologia da UFAM.

Instituto Federal do Pará (IFPA) e Universidade Federal do Pará (UFPA), campus Bragança, Pará — às 18h, na Praça das Bandeiras.

Universidade Federal do Pará (UFPA), campus Marajó-Soure, e Universidade do Estado do Pará (UEPA), Pará — às 16h.

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Paraíba — às 15h, na Praça da Mangabeira.

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Paraíba — às 16h, no Anfiteatro da Praça da Paz.

Universidade Federal de Sergipe (UFS), Sergipe — às 18h, no pátio da UFS.

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Minas Gerais — às 19h, na Ágora da UFJF.

Universidade Federal de Lavras (UFLA), Minas Gerais — às 19h, na portaria da universidade.

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Minas Gerais — às 18h, na escadaria do CE.

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Minas Gerais — às 18h, na entrada da universidade pela Avenida João Naves de Ávila.

Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Minas Gerais — às 19h30, na Praça do Skate.

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), Rio de Janeiro — às 12h, na lateral do Bandejão.

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), campus Maracanã, Rio de Janeiro — às 17h, no Portão 5.

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), campus Petrópolis, Rio de Janeiro — às 17h.

Faculdade Cásper Líbero, São Paulo — às 11h e às 18h, no Escadão da Gazeta.

Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo — às 19h, em frente ao TUSP.

Universidade Federal do Paraná (UFPR), Paraná — às 18h, em frente ao Prédio Histórico, na Praça Santos Andrade.

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Rio Grande do Sul — às 18h.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Rio Grande do Sul — às 17h30, no Viaduto Brooklyn.

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Rio Grande do Sul — às 18h30, na sede do Diretório Central dos Estudantes.

Universidade de Brasília (UnB), Distrito Federal — no Pátio da Faculdade de Direito, sem horário informado.

Sexta-feira, 9 de outubro

Universidade Federal do Pará (UFPA), campus Altamira, Pará — às 18h, no Portão da Área II da UFPA.

Faculdade de Alagoas (FAL), Alagoas — às 18h, no campus Maceió.

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Alagoas — às 18h, no campus Arapiraca.

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Minas Gerais — às 17h, na Praça Afonso Arinos.

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Minas Gerais — às 17h, em frente ao Restaurante Universitário do campus Morro do Cruzeiro.

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Minas Gerais — às 19h, na Associação dos Servidores da Universidade Federal de Ouro Preto (Assufop).

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), RFF, Rio de Janeiro — às 16h, na Praça dos Ex-Combatentes.

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), campus Pinheiral, Rio de Janeiro — às 12h, na quadra.

Sábado, 10 de outubro

Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Amazonas — às 16h.

Instituto Federal do Pará (IFPA) e Universidade Federal do Pará (UFPA), campus Bragança, Pará — às 18h, na Praça do Minha Casa Minha Vida.

Universidade Estadual Paulista (Unesp), São Paulo — às 9h, na Praça Afonso Pena.

Domingo, 11 de outubro

Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Amazonas — às 16h, no Largo São Sebastião.

Universidade Federal do Ceará (UFC), Ceará — às 16h30, no campus São Miguel.

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Rio Grande do Norte — às 19h, em frente à unidade de Pau dos Ferros.

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), São Paulo — às 11h, no Largo do Rosário.

Terça-feira, 13 de outubro

Universidade Federal da Bahia (UFBA), Bahia — às 16h, em frente ao Colégio Estadual da Bahia.

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Rio Grande do Norte — às 18h, no Centro da UFRN.

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), campus Goiabeiras, Espírito Santo — às 16h30, no Teatro da Ufes.

Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul), campus Pelotas, Rio Grande do Sul — às 12h.

Universidade de Brasília (UnB), Distrito Federal — às 16h, no Museu da República.

Quinta-feira, 15 de outubro

Universidade Federal da Bahia (UFBA), Bahia — às 19h, em frente ao Shopping da Bahia.

Sábado, 17 de outubro

Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Maranhão — às 16h, na Praça João Lisboa, no Centro.

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Minas Gerais — às 20h, em frente ao campus Dom Bosco.

União Maricaense dos Estudantes (UMES), em Maricá, Rio de Janeiro — às 19h, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.

Colégio Pedro II, Rio de Janeiro — às 12h.

Domingo, 18 de outubro

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Rio Grande do Norte — às 17h, em Natal.

Segunda-feira, 19 de outubro

Colégio Estadual Liceu Nilo Peçanha, Rio de Janeiro — às 12h, em frente ao Liceu, em Niterói.

Confira algumas imagens

1) No Rio, caminhada partiu da Candelária rumo à Cinelândia combinando reivindicações do ensino público e manifestações políticas (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

2) Ato em Goiânia somou-se às manifestações realizadas simultaneamente (foto: Reprodução/X)

3) Mobilização na capital gaúcha reuniu estudantes em defesa de investimentos no ensino público (foto: Reprodução/X)

4) Caminhada na capital baiana bloqueou vias no bairro do Canela durante mobilização (foto: Reprodução/X)









