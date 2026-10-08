Dentista encontra crânio infantil com conchas dentro em BH

Uma dentista de 63 anos encontrou um objeto semelhante a um crânio de uma criança na rua onde mora nessa quarta-feira (7/10) no Bairro Alípio de Melo, Região Noroeste de Belo Horizonte.
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Segundo a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 16h na Rua dos Assistentes Sociais.
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A mulher contou aos policiais que caminhava pela rua em direção à própria residência quando percebeu um material estranho no chão.
Ao se aproximar, observou que o objeto parecia ser parte de um crânio infantil e que havia várias conchas no interior.
A testemunha afirmou ter formação em odontologia e, por isso, suspeitou que o material pudesse ser de origem humana.
Câmeras de segurança de imóveis vizinhos foram verificadas, mas as imagens não permitiram identificar quem teria deixado o objeto no local.
Os policiais recolheram o material e o encaminharam para os procedimentos necessários.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar a origem do objeto e verificar se ele realmente corresponde a restos mortais humanos e se era de uma criança.