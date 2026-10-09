Justiça Federal suspende liminar que permitia funcionamento de bet

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região suspendeu nesta sexta-feira (9) a liminar que autorizava a empresa Stake Brazil a operar apostas online sem cumprir as regras federais recentes. O presidente da corte acolheu o pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) para restabelecer os efeitos da Medida Provisória nº 1.394/2026 sobre a plataforma, mantendo as diretrizes do marco legal para o setor.

A determinação revoga a autorização concedida pela 9ª Vara Cível Federal de São Paulo. A ordem anterior garantia o funcionamento provisório da operadora até 25 de outubro de 2026, mesmo diante do novo pacote de restrições imposto pelo governo federal para o setor.

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Equilíbrio de mercado e ordem administrativa

Ao analisar o recurso governamental, o tribunal avaliou que abrir uma exceção para uma única empresa rompe o padrão regulatório em vigor no país. A permissão isolada geraria concorrência desleal, já que todas as outras companhias do setor precisam atender às exigências nacionais de fiscalização.

O magistrado também apontou o risco de uma proliferação de processos idênticos na Justiça. O efeito em cadeia de decisões individuais enfraqueceria as diretrizes da medida provisória e ampliaria o cenário de instabilidade operacional no mercado brasileiro de jogos.

Salvaguarda ao consumidor e debate no STF

A proteção aos apostadores pesou de forma determinante na derrubada da liminar. O tribunal frisou que os serviços digitais de apostas possuem alcance massivo e contínuo, demandando supervisão estatal permanente para conter possíveis impactos sociais e financeiros negativos aos usuários, além de assegurar práticas de jogo responsável.

A validade geral do marco regulatório já se encontra em julgamento no Supremo Tribunal Federal. O tema tramita por meio de três Ações Diretas de Inconstitucionalidade sob análise dos ministros:

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8.024

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8.027

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8.028

Com o debate concentrado na Suprema Corte, a presidência do TRF3 concluiu que juizados de instâncias inferiores devem evitar intervenções isoladas capazes de desordenar a política pública nacional. A suspensão da atividade da empresa continuará vigente até o trânsito em julgado da ação original ou uma nova manifestação do tribunal.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.