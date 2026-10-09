Sarney é internado com dor abdominal e passa por cirurgia em São Luís

Até o momento, não há previsão de alta hospitalar - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ex-presidente da República, José Sarney, de 96 anos, foi internado na tarde desta sexta-feira (9/10), no Hospital UDI, em São Luís (MA), com um quadro de dor abdominal. Após avaliação clínica e exames de imagem, ele passou por uma cirurgia abdominal, que transcorreu sem intercorrências.

Segundo boletim médico divulgado pela unidade de saúde, Sarney está estável e permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob cuidados de uma equipe multidisciplinar durante o período pós-operatório. Até o momento, não há previsão de alta hospitalar.

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A nova internação ocorre poucas semanas depois de Sarney enfrentar problemas respiratórios. Em 13 de setembro, o ex-presidente foi hospitalizado com pneumonia. No dia 24 do mesmo mês, ele voltou a ser internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para passar por avaliação médica e dar continuidade ao tratamento de uma pneumonia bacteriana.

Na ocasião, um boletim médico divulgado à noite informou que o quadro clínico era estável.