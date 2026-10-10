Inmet mantém alerta amarelo para chuvas durante o feriado de Nossa Senhora

O feriado de Nossa Senhora Aparecida será de instabilidade na região Sudeste, com alerta amarelo de perigo potencial para tempestades, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão de chuva se mantém em alguns locais até a terça-feira (13/10).

No estado de São Paulo, onde o tempo fica chuvoso, a temperatura mínima será de 19°C e a máxima não deve passar dos 25°C no domingo, 11. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a tendência para a capital paulista é de tempo abafado e com chuva, principalmente entre as tardes e o início das noites.

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Há potencial para chuva forte acompanhada de trovoada e rajadas de vento. Durante a noite, as precipitações perdem a intensidade. As temperaturas na cidade de São Paulo variam de 18°C a 28°C.

O cenário se repete na segunda-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. A manhã será de muitas nuvens, com breves períodos de sol. A partir do meio da tarde, áreas de instabilidade se formam devido ao ar quente e úmido, com possibilidade de pancadas de chuva moderadas a fortes, com potencial de alagamento.

O tempo na região sudeste

Em São Paulo, onde o tempo fica chuvoso, a temperatura mínima será de 19°C e a máxima não deve passar dos 25°C no domingo, 11. As instabilidades são previstas para o Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e sul do Rio de Janeiro. O oeste de Minas e centro do estado do Rio terão tempo nublado e possibilidade de chuva isolada. Já no leste de Minas Gerais e no Espírito Santo, o tempo fica firme.

O tempo não se altera na região na segunda-feira, 12. O alerta amarelo de perigo para tempestade continua, mas a chuva cai de forma isolada em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Algumas regiões do estado mineiro e o Espírito Santo ficam com tempo firme, sem chuva. A temperatura varia entre 18°C em São Paulo (SP) e 33°C em Belo Horizonte (MG).

A previsão para o País

Duas condições climáticas dividem o Brasil ao longo dos próximos dias: algumas áreas terão tempo instável, com chuva e possibilidade de tempestade, enquanto outras regiões contarão com calor e tempo seco.

A previsão do Inmet abrange todo o feriado de Nossa Senhora Aparecida.

As chuvas se concentram no Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, com maiores acumulados previstos para Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e leste de São Paulo.

Uma frente fria atinge o Sul, derrubando as temperaturas. Em Porto Alegre, a máxima será de apenas 13°C.

Já uma massa de ar quente atua no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, mantendo o calor e tempo seco no Amapá, Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Distrito Federal e grande parte do Nordeste. No sábado e domingo, as máximas podem chegar a 38°C em Cuiabá (MT), 39°C em Palmas (TO), 40°C em Teresina (PI). O calorão chega a Porto Velho (RO) no domingo, com termômetros atingindo os 38°C.