Foragido russo é preso na Bahia sob suspeita de tráfico de armas

A ação fez parte da operação Artemis, realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Bahia - (crédito: Reprodução/PMBA (pm.ba.gov.br/))

Um homem foragido da Rússia foi preso em Salvador (BA), neste sábado (10/10), sob a suspeita de tentar montar uma rede de tráfico de armas, drogas e munições no Brasil. No país europeu, já havia sido condenado à prisão perpétua por tráfico de drogas e uso de documentação falsa.

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Segundo informou a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a prisão foi feita no bairro de Águas Claras, na capital baiana. O suspeito também é ex-militar na Rússia. A ação fez parte da operação Artemis, realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Bahia. Contou com apoio tanto da Polícia Militar, quanto da Interpol.

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A pasta ainda informou que o suspeito foi alvo da Difusão Vermelha da Interpol, responsável por localizar pessoas procuradas internacionalmente. Ainda há a suspeita de que ele tenha agido em outros estados do Brasil.

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Na sede da Polícia Federal de Salvador, será iniciado processo junto à Justiça da Rússia para a realização da extradição. Serão, também, apuradas as circunstâncias da atuação do suspeito no Brasil, para, também, entender possíveis planos em relação ao esquema de tráfico.