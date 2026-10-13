PRF registra 68 mortes nas rodovias federais durante feriado de Nossa Senhora

As rodovias federais de todo o Brasil registraram 68 mortes durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12). O balanço oficial foi divulgado nesta terça-feira (13) pela Polícia Rodoviária Federal, apontando que 969 pessoas ficaram feridas em 926 ocorrências atendidas pelas equipes de patrulhamento no período.

A operação mobilizada pelos agentes fiscalizou 124.899 pessoas e veículos ao longo das ações de segurança viária. Durante essas fiscalizações nas pistas, os policiais prenderam 356 pessoas e retiraram de circulação grandes quantidades de entorpecentes, somando 2,2 toneladas de maconha e 34 quilos de cocaína apreendidos. A instituição destacou que esses índices possuem caráter preliminar e podem ser revisados nos próximos dias.

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Apoio e segurança nas rotas de peregrinação

A Polícia Rodoviária Federal estruturou uma operação especial com reforço ostensivo na fiscalização das rodovias de São Paulo e do Pará. A medida buscou prestar auxílio contínuo aos fiéis que se deslocavam a pé ou em veículos rumo ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no município paulista de Aparecida, bem como aos participantes da tradicional festividade do Círio de Nazaré, realizada em Belém.

O balanço revelou que o trabalho ostensivo garantiu a segurança dos pedestres ao longo das vias. Durante os quatro dias de operação especial, as autoridades não registraram sinistros graves envolvendo os romeiros, que se concentraram em grandes grupos na BR-116, em São Paulo, e na BR-316, no estado do Pará.

Flagrantes de excesso de velocidade e ultrapassagens perigosas

O desrespeito às leis de trânsito gerou um volume expressivo de punições. Os radares da fiscalização flagraram 22.077 veículos transitando em velocidade superior ao limite estabelecido para as vias federais, número que liderou a lista de infrações mais comuns cometidas pelos motoristas durante o feriadão.

A realização de manobras perigosas também motivou autuações severas nas pistas. Os agentes registraram 3.981 notificações motivadas por ultrapassagens irregulares em trechos proibidos, além de outras 400 autuações emitidas pela ausência do dispositivo de retenção para crianças, a conhecida cadeirinha, item indispensável para a proteção veicular infantil.

O consumo de álcool associado à condução exigiu respostas enérgicas dos policiais rodoviários. "Durante a operação, 747 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante, por recusa ao teste do etilômetro ou constatação de que estavam embriagados", informou a PRF.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.