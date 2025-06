Operação Corpus Christi vai até domingo (22/6) no DF e Entorno

Teve início nesta quarta-feira (18/6) a Operação Corpus Christi 2025 da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que tem como foco o combate à embriaguez ao volante, em referência aos 17 anos da Lei Seca, celebrados nesta quinta-feira (19/6). As ações de fiscalização seguem até domingo (22/6), com reforço no policiamento das rodovias federais que cortam o Distrito Federal e Entorno.

Durante os cinco dias de operação, a PRF concentrará os esforços em pontos estratégicos das rodovias federais, buscando cobrir ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e verificação de equipamentos obrigatórios de segurança, como o uso das cadeirinhas em crianças. O intuito é cobrir infrações que contribuem para acidentes de transito, especialmente os mais graves.

Álcool e direção

Segundo dados da PRF, o número de motoristas autuados por dirigir alcoolizados nas rodovias do DF e Entorno aumentou, entre janeiro e maio, de 165 autuações em 2024 para 371 em 2025 entre os automóveis. No caso das motocicletas, passou de 28 para 43 autuações, e nos veículos de carga o número cresceu de 3 para 13 registros.

Os números resultam também em um aumento nos acidentes de trânsito relacionados ao consumo de álcool, que cresceram de 20 para 33 ocorrências. As mortes saltaram de zero para três.

Como alerta, a PRF reforçou orientações essenciais para quem pretende viajar durante o feriado, como conferir a previsão do tempo antes de pegar a estrada, fazer a manutenção preventiva do veículo, usar cinto de segurança, nunca dirigir após consumir bebida alcóolica e evitar o uso do celular ao volante.